За първи път София търси с конкурс директор на завода за боклука

За първи път директор на завода за боклука на София ще се избира с конкурс. Така нареченото "Столично предприятие за третиране на отпадъците" съществува от 11 години, но до момента директорите му бяха назначавани без публичен подбор. Последното такова назначение беше преди по-малко от 2 месеца, когато кметът Васил Терзиев смени дългогодишният директор на завода Николай Савов с Юлиан Даскалов, който има опит в частни компании за рециклиране и за разделно събиране.

На 10 септември обаче общината е обявила конкурс за поста по заповед на кмета Васил Терзиев, подписана ден по-рано.

Кандидати с концепция

При назначаването на Юлиян Даскалов не беше съобщено, че той ще е на поста временно до провеждането на конкурс. Напротив, беше обяснено, че неговата задача е да развие технологично и да преструктурира завода за отпадъци, който вече е за ремонт.

Сега от кандидатите за поста, които решат да участват в обявения от общината конкурс, се иска да представят концепция за "Модернизация и устойчиво управление на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" в условията на кръгова икономика". Тя трябва да е до 20 страници. Кандидатите трябва да защитят концепцията си и да се явят и на интервю.

За участие в конкурса се иска кандидатите да имат висше образование и степен "магистър", минимум 5 години професионален опит на висша ръководна позиция, да са ръководили поне 50 човека.

Документи за участие се подават в едномесечен срок.

От критично състояние през кризата с боклука

В началото на мандата си като кмет Васил Терзиев назначи за директор на завода за боклука първият му ръководител още след построяването - Николай Савов. Малко след това беше обявено, че съоръжението на практика не работи - машини и съоръжения са извън строя, отпадъците не се обработват и се изхвърлят на депото към съоръжението, което пък е пред препълване.

Общинското дружество имаше и договор с частна фирма, която на практика осигуряваше работниците за завода. Този договор беше прекратен. От общината обясниха, че така се спестяват пари и увериха, че са инвестирани средства и усилия в подобряването на работата на завода, което да доведе до производството на повече и по-качествен RDF - гориво от отпадъци, което се гори в частни инсталации срещу заплащане от общинския бюджет.

Смененото ръководство беше подложено на постоянни атаки от ГЕРБ, които твърдяха, че в завода се нарушават редица правила на екологичното законодателство и не се подава информация за това как се обработват отпадъците. Това доведе до серия от проверки на екоинспекцията.

Последната известна е от преди няколко седмици, когато отново бяха установени огромни количества RDF струпани навсякъде около завода в нарушение на правилата. И тогава, и преди това от общината обясниха, че проблемът е, че при проектирането на съоръжението не са предвидени помещения за съхраняването на произведения RDF, докато бъде извозен към инсталациите, в които се гори. Именно нуждата от осигуряване на такива беше посочена и като мотив за належащия ремонт на съоръжението.

"Столичното предприятие за третиране на отпадъците" се наложи да се включи и в събирането на отпадъците в част от София при кризата с боклука, започнала през есента на миналата година. Това се случи, въпреки че дружеството нямаше нито хора, нито подходящи камиони за дейността.

През последните години тогавашният директор на завода за отпадъците Николай Савов неведнъж влезе в спорове и с организации за разделно събиране в София. Основната причина беше, че според него дружеството извозва на депото на завода боклуци, които подлежат на рециклиране, но твърди, че те не могат да бъдат обработени и директно ги изхвърля, без да плаща такса. Настоящият директор на завода идва именно от този сектор, създавал проблеми на предшественика му.

Спорове имаше и с болници в София, чиито отпадъци не бяха приемани, тъй като съдържаха опасни биологични боклуци като използвани спринцовки, кръвни банки и други. Според правилата подобни отпадъци не трябва да се смесват с битовите, които отиват в завода за отпадъците, а трябва да се изгарят в специални инсинератори.