 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

За пореден път: Тръмп заплашва Путин с "икономическа война", ако няма мирна сделка за Украйна

12 коментара
Момент от вчерашното заседание на кабинета на Доналд Тръмп в Белия дом, сн. ЕПА/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да предприеме „много сериозни“ мерки срещу Русия, ако Владимир Путин не спре войната в Украйна.

„Говоря за икономиката, защото няма да започнем световна война. Това ще бъде икономическа война и ще бъде лоша война. Тя може да се отрази лошо на Русия“, каза Тръмп по време на заседание на министрите си в Белия дом. Той отново отбеляза, че „хиляди хора умират“ в боевете „всяка седмица“, поради което иска „това да приключи“.

Според Тръмп Путин е готов да сложи край на войната. „Но понякога той е, а [украинският президент Володимир] Зеленски не е. Това изглежда примерно така: „Кой е готов да седне на масата днес?“ Трябва да ги събера и двамата едновременно“, подчерта ръководителят на Белия дом.

Още по темата

Още 10 дни: Тръмп пак заплаши Путин със санкции, ако не спре войната

Още 10 дни: Тръмп пак заплаши Путин със санкции, ако не спре войната

Той призова да се „гледа ситуацията по-широко“, отбелязвайки, че и Зеленски „не е съвсем невинен“. „За танго са нужни двама и аз продължавам да казвам: трябва да бъдат събрани двамата [с Путин] заедно“, каза Тръмп. В същото време той допусна, че „сериозни“ икономически мерки биха могли да засегнат не само Русия и нейните търговски партньори, но и Украйна.

Президентът коментира и думите на руския външен министър Сергей Лавров, че Путин не може да подпише мирно споразумение със Зеленски, защото го смята за нелегитимно. „Няма значение какво казват. Всички се занимават с позьорство. Всичко това е пълна глупост. Всички позират“, каза Тръмп.

Още по темата

Ройтерс: Путин е решил да продължи войната въпреки ултиматума на Тръмп

Ройтерс: Путин е решил да продължи войната въпреки ултиматума на Тръмп

Той многократно е заплашвал Русия със санкции, ако Путин не сложи край на войната в Украйна. В края на юли отправи ултиматум към Москва, обещавайки да наложи тарифи на търговските ѝ партньори до 50 дни, ако няма мирно споразумение. След това съкрати този период на 12 дни, а на 15 август се срещна с Путин в Аляска, след което отложи решението за санкциите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отбеляза, че може да са необходими още шест месеца, за да се сложи край на войната в Украйна, но Русия вече е направила „значителни отстъпки“ благодарение на усилията на Тръмп. По-специално, според него, Москва вече не се стремяла да установи марионетен режим в Киев и била съгласна на определени гаранции за сигурност за Украйна.

Ключови думи

Путин Русия Тръмп Зеленски икономическа война
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

12 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. полк. Дрангов
    #12

    Агент Краснов! Ами 95 те МИЛИОНА 2005г да го спасят от поредният фалит, кой му ги даде?

  2. т€еритория на Мики Маус
    #11

    Тръмп е ку-рвичката на Путин ... Аз също съм ку-рва, но от друг калибър !

  3. Bлaдo
    #10

    беZZъба дpucня се оказА ти, дОнчо-о-о-о... (освен че си и куку-руку...)

  4. valentinа паumova
    #9

    Доналд Тръмп - главна мъжка роля във филма "Голямото американско от/из-лагане". Номинация за "Оскар". Режисьор и продуцент - Владимир Путин. ПП. Номинация за " Оскар" в поддържаща мъжка роля - двама претенденти.

  5. franciscabruno70
    #8

    Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Trustwavehackerstech Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: [email protected]

  6. Dora Apostolova
    #7

    Ако искаше Тръмп да постави икономическо ембарго на Русия, трябваше да започне от САЩ ( т.е себе би) ,който е третия по големина купувач на руски нефт след Китай и Индия . Също и да забрани руските пари в бизнеса на САЩ .
    Колкото и да е чудно за някои, от 2008 година до сега руските пари, изнесени от Путин и олигарсите му в банките на англосаксонските данъчни убежища, са единствените които движат икономиката на САЩ( и пудела му Великобритания)! Русия е най големия донор на САЩ за пари, милиардерите

  7. Mushichka
    #6

    Не мога да повярвам, че 75М американци са гласували за тая невежа откачалка. Наистина излязоха прост народ.

  8. Динчев
    #5

    "Тръмп заплашва Путин с "икономическа война". Някой помни ли за кой път? Пак го е хванала диарията - словесната...

  9. Коментарът е изтрит в 13:55 на 27 август 2025 от автора.
    #4
  10. Атанасовски
    #3

    Тотална загуба с действителността, маниакална привързаност към пу.ткин, стои пред него като верен пудел с поглед на влюбена до уши ученичка.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни