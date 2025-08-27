За пореден път: Тръмп заплашва Путин с "икономическа война", ако няма мирна сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да предприеме „много сериозни“ мерки срещу Русия, ако Владимир Путин не спре войната в Украйна.
„Говоря за икономиката, защото няма да започнем световна война. Това ще бъде икономическа война и ще бъде лоша война. Тя може да се отрази лошо на Русия“, каза Тръмп по време на заседание на министрите си в Белия дом. Той отново отбеляза, че „хиляди хора умират“ в боевете „всяка седмица“, поради което иска „това да приключи“.
Според Тръмп Путин е готов да сложи край на войната. „Но понякога той е, а [украинският президент Володимир] Зеленски не е. Това изглежда примерно така: „Кой е готов да седне на масата днес?“ Трябва да ги събера и двамата едновременно“, подчерта ръководителят на Белия дом.
Той призова да се „гледа ситуацията по-широко“, отбелязвайки, че и Зеленски „не е съвсем невинен“. „За танго са нужни двама и аз продължавам да казвам: трябва да бъдат събрани двамата [с Путин] заедно“, каза Тръмп. В същото време той допусна, че „сериозни“ икономически мерки биха могли да засегнат не само Русия и нейните търговски партньори, но и Украйна.
Президентът коментира и думите на руския външен министър Сергей Лавров, че Путин не може да подпише мирно споразумение със Зеленски, защото го смята за нелегитимно. „Няма значение какво казват. Всички се занимават с позьорство. Всичко това е пълна глупост. Всички позират“, каза Тръмп.
Той многократно е заплашвал Русия със санкции, ако Путин не сложи край на войната в Украйна. В края на юли отправи ултиматум към Москва, обещавайки да наложи тарифи на търговските ѝ партньори до 50 дни, ако няма мирно споразумение. След това съкрати този период на 12 дни, а на 15 август се срещна с Путин в Аляска, след което отложи решението за санкциите.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отбеляза, че може да са необходими още шест месеца, за да се сложи край на войната в Украйна, но Русия вече е направила „значителни отстъпки“ благодарение на усилията на Тръмп. По-специално, според него, Москва вече не се стремяла да установи марионетен режим в Киев и била съгласна на определени гаранции за сигурност за Украйна.
Агент Краснов! Ами 95 те МИЛИОНА 2005г да го спасят от поредният фалит, кой му ги даде?
Тръмп е ку-рвичката на Путин ... Аз също съм ку-рва, но от друг калибър !
беZZъба дpucня се оказА ти, дОнчо-о-о-о... (освен че си и куку-руку...)
Доналд Тръмп - главна мъжка роля във филма "Голямото американско от/из-лагане". Номинация за "Оскар". Режисьор и продуцент - Владимир Путин. ПП. Номинация за " Оскар" в поддържаща мъжка роля - двама претенденти.
Ако искаше Тръмп да постави икономическо ембарго на Русия, трябваше да започне от САЩ ( т.е себе би) ,който е третия по големина купувач на руски нефт след Китай и Индия . Също и да забрани руските пари в бизнеса на САЩ .
Колкото и да е чудно за някои, от 2008 година до сега руските пари, изнесени от Путин и олигарсите му в банките на англосаксонските данъчни убежища, са единствените които движат икономиката на САЩ( и пудела му Великобритания)! Русия е най големия донор на САЩ за пари, милиардерите …
на Тръмп въртят само руски пари и правят бизнес с руски олигарси, бизнеса на Тръмп бе спасен пет пъти от банкрут от руския олигарх Арестов, който действа под командата на Путин . За да това едрия неолиберален капиталист Тръмп не поставя мита на Русия и гали с копринени ръкавици Путин и режима му.
Най-големият проблем на САЩ в момента е, че доларът губи позиции като резервна валута, коментира журналистът.
От кое идва проблемите на долара и кой е най големия донор за пари на САЩ?
Проблемът на долара Найденов, не е само Тръмп, Тръмп е само края на веригата наречен "неолиберален капитализъм", роден преди 40 години в САЩ и издигнат като държавна идеология при Рейгън. Неговият глобален пазар, стихийно движещ капитала без национални рамки, предизвика 2007-2008 г. най голямата финансово ипотечна криза в историята на САЩ, като изнесе производствата на САЩ в зони с ниско заплащане на труда- Китай и Азия, така остави САЩ без голямата си СРЕДНА производителна класа, предизвика банкрута на 200 американски банки и остави САЩ БЕЗ ПАРИ.
Именно липсата на производства и средна класа обезцени долара и той загуби позициите си на първа разменна валута. Това като верижна реакция се отрази на цялото ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО политическо и и икономическо състояние на САЩ , той остана без пари и това го свали от позицията му на първи световен военен и икономически хегемон.
Отделно липсата на средна класа заемаща 75-82% от обществото, която в условията на демокрация и демократично направени избори, да спира завземането на властта от едрия спекулативно натрупан капитал, докара Тръмп и неговата милионерска хунта на власт, които от нищо друго не се интересуват, а само от увеличаване на богатствата си чрез заграбване парите на редовите американци и националните богатства на други народи.
Не мога да повярвам, че 75М американци са гласували за тая невежа откачалка. Наистина излязоха прост народ.
"Тръмп заплашва Путин с "икономическа война". Някой помни ли за кой път? Пак го е хванала диарията - словесната...
Тотална загуба с действителността, маниакална привързаност към пу.ткин, стои пред него като верен пудел с поглед на влюбена до уши ученичка.