За пореден път: Тръмп заплашва Путин с "икономическа война", ако няма мирна сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да предприеме „много сериозни“ мерки срещу Русия, ако Владимир Путин не спре войната в Украйна.

„Говоря за икономиката, защото няма да започнем световна война. Това ще бъде икономическа война и ще бъде лоша война. Тя може да се отрази лошо на Русия“, каза Тръмп по време на заседание на министрите си в Белия дом. Той отново отбеляза, че „хиляди хора умират“ в боевете „всяка седмица“, поради което иска „това да приключи“.

Според Тръмп Путин е готов да сложи край на войната. „Но понякога той е, а [украинският президент Володимир] Зеленски не е. Това изглежда примерно така: „Кой е готов да седне на масата днес?“ Трябва да ги събера и двамата едновременно“, подчерта ръководителят на Белия дом.

Той призова да се „гледа ситуацията по-широко“, отбелязвайки, че и Зеленски „не е съвсем невинен“. „За танго са нужни двама и аз продължавам да казвам: трябва да бъдат събрани двамата [с Путин] заедно“, каза Тръмп. В същото време той допусна, че „сериозни“ икономически мерки биха могли да засегнат не само Русия и нейните търговски партньори, но и Украйна.

Президентът коментира и думите на руския външен министър Сергей Лавров, че Путин не може да подпише мирно споразумение със Зеленски, защото го смята за нелегитимно. „Няма значение какво казват. Всички се занимават с позьорство. Всичко това е пълна глупост. Всички позират“, каза Тръмп.

Той многократно е заплашвал Русия със санкции, ако Путин не сложи край на войната в Украйна. В края на юли отправи ултиматум към Москва, обещавайки да наложи тарифи на търговските ѝ партньори до 50 дни, ако няма мирно споразумение. След това съкрати този период на 12 дни, а на 15 август се срещна с Путин в Аляска, след което отложи решението за санкциите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс отбеляза, че може да са необходими още шест месеца, за да се сложи край на войната в Украйна, но Русия вече е направила „значителни отстъпки“ благодарение на усилията на Тръмп. По-специално, според него, Москва вече не се стремяла да установи марионетен режим в Киев и била съгласна на определени гаранции за сигурност за Украйна.