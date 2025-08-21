За пръв път българска компания взе златно отличие Investors in People за работодателските си практики

Едно от най-престижните отличия за управление на хора за първи път бе присъдено на българска фирма. "Лидл България" получи златно отличие от Investors in People – международен стандарт за оценка на работодателски практики, съобщиха от компанията. Българското дружество на международната търговска верига е и единственото от групата с подобна награда.
Investors in People е един от най-престижните международни стандарти с 30-годишна история, който оценява как организациите управляват, развиват и подкрепят своите хора. Това става с независим одит и проучване сред служителите в три ключови области: лидерство, подкрепа и развитие на екипа. Отзивите на работещите в "Лидл България" са, че компанията е "страхотно място за работа" с добра култура, където всеки се чувства уважаван.
Други изводи се свързани с действията на ръководството, като според мнозина служители те са в унисон с ценностите на компанията и виждат етичните принципи в пряката си работа. Екипите споделят още, че новите идеи се посрещат с интерес и получават подкрепа за реализация, а инициативността е високо ценена.
По отношение на устойчивия успех и поглед в бъдещето интервюираните са съгласни, че стратегията на компанията е насочена към дългосрочна стабилност и принос към обществото, като се търсят решения, които носят полза както за организацията, така и за общността.
"Тези резултати потвърждават, че "Лидл България" устойчиво инвестира в хората си и са категорично доказателство, че служителите в компанията също оценяват тази инвестиция.
Компанията се отличава с редица дългосрочни инициативи в подкрепа на служителите и обществото – програми за обучение и развитие, водещи за сектора условия на заплащане и труд, социално-отговорни политики и активна подкрепа за младежката заетост и многообразието", посочва се в съобщението на дружеството.
"Lidl културата се усеща навсякъде – това е култура на единство, свързаност и цел. Тя е подкрепена от целенасочено привличане на "хора, ориентирани към хората". Впечатляващо е не само как ги привличате, но и как поддържате тяхната ангажираност като общност. Ръководният екип в Лидл България играе ключова роля в изграждането и поддържането на тази силна култура, като съчетава видимост, човечност и стратегическо мислене. Вашият проактивен подход по теми като устойчивост, технологии и благосъстояние на служителите, показва визия за бъдещето, която впечатлява и вдъхновява", коментира Гуен Пауъл, одитор и представител на Investors in People.
