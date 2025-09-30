 Прескочи към основното съдържание
За пръв път в ЕС: Чехия ограничава достъпа на руски дипломати

17 коментара
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Чехия става първата страна в ЕС, която спира влизането в страната на притежателите на руски дипломатически и бизнес паспорти заради "опасения за сигурността", съобщиха 
информационните агенции. 
 
"Налагаме забрана за влизане на притежатели на руски дипломатически и бизнес паспорти на международните летища", каза външният министър Ян Липавски.
 
Той уточни, че изключение се прави за руски дипломати с акредитация, издадена от Прага, както и за служителите в посолството на Русия в чешката столица. 
 
"Саботажните операции се увеличават и няма да рискуваме с агенти под дипломатическо прикритие", написа Липавски в Х.
 
Чехия подготвя ограничения върху движението на руски дипломати след инвазията в Украйна през 2022 г.
 
Липавски допълни, че страната му ще продължи да настоява за общеевропейски, шенгенски ограничения.
 
В годишния доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. се посочва, че Москва продължава да изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.
 
 
 

Ключови думи

Чехия шпиони дипломати
17 коментара

  1. F16
    #17

    Тия лунатици и шарлатани , друго не ги очаква , освен разпад на ЕС .

  2. РК
    #16
    Отговор на коментар #13

    F16, Ти що плагиатстваш жужето на високи токчета,а ??!

  3. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #15
  4. Препоръка
    #14

    Само на международните летища? Както казват оттатък Калотина - врАта у пОле.

  5. F16
    #13

    Най-добре да се закрие ЕС, за да има суверенни държави. Да се приключи с тая мъка, нещастници.

  6. dabedabe
    #12

    Не е редно само на базата на съмнения. Следете ги, гонете ги, ако шават. Иначе мяза на кампания.

  7. Динчев
    #11

    Скоро ще видим къде е татковината с "материала"? Какво ще стане с "готвачите" в посолството? И не само с "готвачите" и не само в посолството...

  8. [email protected]
    #10
    Отговор на коментар #2

    Ха ха ха

  9. Антон
    #9

    Ей тъй на гарата "Д"ържава, на която не спира ЕС-влак, народонаселението ще зяпа от бъзето, ще "люпи" семки и ще цъка с език: "Ейй, ама в Молдова,а?", "Ейй, ама в Чехия, а?"..

  10. Динчев
    #8

    Една страна, трябваше да вземе такова решение. Чест е за Чехия, че стана първата държава, да го направи. Да се надяваме, че втората ще е Германия, защото канцлерът вчера каза; "Германия вече не се намира в състояние на мир! Ние не сме във война, но вече не сме и в мир с Русия"

