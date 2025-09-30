За пръв път в ЕС: Чехия ограничава достъпа на руски дипломати

Чехия става първата страна в ЕС, която спира влизането в страната на притежателите на руски дипломатически и бизнес паспорти заради "опасения за сигурността", съобщиха

информационните агенции.

"Налагаме забрана за влизане на притежатели на руски дипломатически и бизнес паспорти на международните летища", каза външният министър Ян Липавски.

Той уточни, че изключение се прави за руски дипломати с акредитация, издадена от Прага, както и за служителите в посолството на Русия в чешката столица.

"Саботажните операции се увеличават и няма да рискуваме с агенти под дипломатическо прикритие", написа Липавски в Х.