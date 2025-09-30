За пръв път в ЕС: Чехия ограничава достъпа на руски дипломати

Ключови думи
Тия лунатици и шарлатани , друго не ги очаква , освен разпад на ЕС .
F16, Ти що плагиатстваш жужето на високи токчета,а ??!
Само на международните летища? Както казват оттатък Калотина - врАта у пОле.
Най-добре да се закрие ЕС, за да има суверенни държави. Да се приключи с тая мъка, нещастници.
Не е редно само на базата на съмнения. Следете ги, гонете ги, ако шават. Иначе мяза на кампания.
Скоро ще видим къде е татковината с "материала"? Какво ще стане с "готвачите" в посолството? И не само с "готвачите" и не само в посолството...
Ха ха ха
Ей тъй на гарата "Д"ържава, на която не спира ЕС-влак, народонаселението ще зяпа от бъзето, ще "люпи" семки и ще цъка с език: "Ейй, ама в Молдова,а?", "Ейй, ама в Чехия, а?"..
Една страна, трябваше да вземе такова решение. Чест е за Чехия, че стана първата държава, да го направи. Да се надяваме, че втората ще е Германия, защото канцлерът вчера каза; "Германия вече не се намира в състояние на мир! Ние не сме във война, но вече не сме и в мир с Русия"