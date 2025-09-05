За Путин западни сили в Украйна ще са законна мишена

"Ако каквито и да е сили, се появят на терен в Украйна, особено сега, когато там се водят боеве, ние ще изходим от принципа, че те ще са законни мишени".
Това заяви в петък руският президент Владимир Путин. Той участва в икономически форум във Владивосток. Коментарът му бе по повод изявление на френския държавен глава Еманюел Макрон. Ден по-рано той обяви, че 26 държави са изразили готовност да изпратят военни части в Украйна, за да гарантират бъдещ мир.
НАТО не ни устройва
Според Путин такова нещо не би било нужно, ако се договори прекратяване на огъня в Украйна. Русия е категорично против членство на Украйна в НАТО, заяви за пореден път руският лидер. Той припомни, че когато на президент е бил избягалият от Украйна Виктор Янукович, управляващите са били против присъединяване към Алианса.
"Какво направиха? В резултат на държавен преврат отстраниха Янукович от властта. Отстраниха човек, който беше против присъединяването на Украйна към НАТО. На власт дойдоха сили, които бяха за присъединяването и сега продължават да се надяват на присъединяването на Украйна към НАТО. Това изобщо не ни устройва", каза Путин.
Сигурността на Украйна не може да бъде гарантирана чрез присъствието на чужди въоръжени сили на нейна територия. Това е позицията на Кремъл, стана ясно от изявление на говорителя Дмитрий Песков часове преди изяват на президента.
"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат. Това не може да служи като гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", се казва в изявлението на Песков, предаде БТА.
Такава мисия не би означавала водене на война срещу Русия, каза Макрон ден по-рано след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец.
Разполагането на тези сили, обясни Макрон предишния ден, не е планирано на фронтовата линия, а в специални зони, които все още се определят. Тази стъпка е предназначена да действа като възпиращ фактор срещу евентуална повторна агресия и да затвърди дългосрочните ангажименти на съюзниците към Киев.
Френският президент заяви още, че паралелно се обсъжда по-широко военно-политическо предложение за гаранции за сигурност за Украйна, към което са се присъединили 35 държави.
България няма да е сред страните, които ще изпратят войски, каза пък премиерът Росен Желязков. Той припомни, че има решение на парламента, според което военни сили не могат да се изпращат и правителството ще действа в рамките на този мандат.
Заповядайте в Москва
Все още няма подготовка за следваща среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, става ясно от предишно изявление на Песков. Двамата се видяха за последно в Аляска преди няколко седмици. Въпреки уверенията на Тръмп тази среща не промени ситуацията в Украйна.
Путин пък коментира, че най-доброто място за среща със Зеленски би бил "градът-герой" Москва. Сигурността на украинския президент ще бъде гарантирана, обеща той.
"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100%", заяви той, но веднага след това подчерта, че към настоящия момент със Зеленски не можело да се постигне споразумение.
Това руско езично население в Донбас още през 2014г обяви независимост и се основаха Луганската и Донецка републики. Президентът Путин призна независимостта им чак през 2022г , след осемгодишна гражданска война в Донбас. Само Крим се присъедини към Русия по рано през 2014г.
И аз като ку-рва мога да бъда в Украйна, редом с Мария Захарова ! Много ме бива във всички видове кекс ... без да преувеличавам !!
И още нещо - който си прави “гаргара” с демократичния Запад, нека помни: след Чембърлейн идва Чърчил, след Рузвелт - Труман. Правете си изводите…
Като не искат мир, ще ядат още бой на фронта, тя военната операция сега се провежда и не е спирала. Кани ги Путин в Москва на среща на най високо ниво , да заповядат, нали заявяват че искат двустранна среща, или се имат за много специални. Няма угодия.
А бе то и един друг фюрер преди има-няма 90 години “защити немско-езичното население” в тогавашна Чехословакия, но знаем как приключи жизнения си път. И Путлер е тръгнал по същия път.
Мойто ду-пи кой не е ибал ... той от кекс през военно време нищо не е разбрал !!!
И аз като ку-рва мога да бъда в Украйна, редом с Мария Захарова ! Много ме бива във всички видове кекс ... без да преувеличавам !!
Защо досега не се е разходила до там. Или се разхожда или не се разхожда, няма ще, няма бъдеще време. НАТО след като може да прави каквото си иска, където си иска, да обяви война на Русия, да нахлуе в Украйна и се бие с руската армия на фронта, нали са голяма сила. Защо жертват украински войници, които не са натовски войници. Руската армия е изпълнила целите си да защити рускоезичното малцинство в Източна Украйна, която се пресъедини в състава на Русия след референдуми. Западна Украйна вече може …
да се развива самостоятелно, какви са и претенциите. Сега може да се постигне до мирно споразумение. Трябва да се гарантира сигурността на руските граждани в новоприсъединените области, те да не биват нападани от украинската армия.
Абе не е изключно някоя от "законните цели" пък да се разходи до Москва. Да поговори с него през оптически мерник.
Путлер не го било “устройвало” НАТО в Украйна?! НАТО пък не го устройва Путлер в Украйна! И ако путлеристските пълчища продължават да шават из територията на суверенна Украйна, рано или късно ще се превърнат в законна мишена за НАТО (не веднага, след следващите президентски избори в САЩ). А относно мястото за водене на мирни преговори с Украйна, подходящи са и “градът-герой” Киев, и “градът-герой” Одеса - и двата бомбардирани безмилостно и от нацистка Германия, и от путлеристска рассия!