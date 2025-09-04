За разлика от НАТО, Желязков не вижда хибридна заплаха около полета на Фон дер Лайен

Премиерът Росен Желязков отново отхвърли възможността за хибридна атака при възникналия проблем с GPS сигнала при кацането в Пловдив на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която посети страната в неделя.

"Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо", каза Желязков по време на изслушването си в парламента в четвъртък във връзка с информацията за проблем с GPS сигнала на самолета.

Изслушването бе първа точка от дневния ред на депутатите за четвъртък и беше по искане на "Продължаваме промяната- Демократична България". Заради случая от формацията вече поискаха мерки, включително отстраняването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев.

По думите на Желязков не става въпрос за хибридна атака, а за петминутно смущение в честотите, което се случвало често.

"След проверка на записите на самолета видяхме, че няма индикации за притеснение от страна на пилота. 5 минути летателното средство е кръжало в зоната на изчакване, като през цялото време качеството на сигнала е било добро. Все пак, частични прекъсвания в сигнала са нормални в гъсто населените райони, а в този случай връзката е била непрекъсната", обясни Желязков.

По думите му събития, свързани със смущения в GPS сигналите, като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи.

Желязков каза, че български официални източници не са подавали информация за руска хибридна атака към ЕК или органи на европейски институции.

Само ден след визитата на фон дер Лайен в България и посещението и във ВМЗ-Сопот британския вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е деактивирала GPS навигационните услуги на българското летище край Пловдив и е принудила самолетът на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

Информацията беше потвърдена от Европейската комисия и българското правителство и бързо стана водеща новина в европейските медии.

Премиерът Росен Желязков обаче заяви, че разследване не е необходимо, защото "заглушаването на GPS сигнала не може да се класифицира като хибридна атака".

Същевременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи в четвъртък твърденията, че Русия стои зад заглушаването на сигнала на самолета фон дер Лайен като “фалшиви и параноични”. Преди дни и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече твърденията.

Гроздан Караджов: Няма доказателства за смущения

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов отрече да има доказателства за смущения в GPS сигнала на полета на председателя на Европейската комисия.

“По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета” заяви Караджов в ефира на бТВ.

По думите му България не е съобщавала за такъв проблем на европейските институции.

"Главната въздухоплавателна инспекция е докладвала единствено за малък проблем с GPS-а на борда на самолета. Проблемът е бил определен като малък от пилота”, заяви той.

Според него изслушването на Желязков е измислен повод за изява на опозицията.

Реакцията на НАТО, ЕС и другите страни

НАТО и ЕС обявиха, че ще обсъдят допълнителни мерки след случая в българското въздушно пространство.

Според генералния секретар на НАТО става въпрос за хибридни действия.

Прекъсването на GPS сигнала е свързано със заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация.