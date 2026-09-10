За военните 100 млн. лева станаха 100 млн. евро

Министерството на отбраната предлага законови промени, с които да се увеличи прагът за сключване на многомилионни сделки за въоръжение без одобрение от правителството или парламента.
Ограниченията бяха въведени преди повече от 15 години с идеята да се въведе по-сериозен граждански контрол върху военните разходи заради съмненията за далавери.
Тогава бе решено сделки над 50 млн. лева да се решават от Министерския съвет, а тези над 100 млн. лева да минават през Народното събрание.
Сега военното министерство предлага редакция, според която вместо лева в закона да бъде записано евро. Така прагът се вдига двойно.
Това е отдавнашна цел на сегашния военен министър Димитър Стоянов, който смята, че праговете са много ниски и затрудняват работата на министерството му.
Той лансира подобно предложение още преди три години в качеството си на служебен военен министър, но то не бе задействано.
"Тези прагове трябва да бъдат осъвременени, да не кажа и да бъдат премахнати. Куриозът е ,че министърът на отбраната може да разрешава финансови средства за инфраструктура без ограничения, но за въоръжение – до 50 млн. лева. Това не е редно", каза Стоянов през 2022 година.
"Не знам в друго министерство да има подобни ограничения",добави той.
Наскоро той отново защити тази идея, като сега вече са подготвени промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които са публикувани за обществено обсъждане.
Стига са давали наши пари за тия войскари! И се тях, и без тях, все тая.Има ко да ни пази-Америка, Запада, Германия, Гърция, Турция, НАТО.Зелени чорапи, партенки, фатмашки облекла, дебелашки хумор, простотии, комунистически мръсотии, Радев, Радевица, Йотовица, всякакви хора, живели цял живот на гърба на данъкоплатеца.Само харчат ненужни пари, необходими за пенсии, образование, деца, здраве, куртура.Но овенните не разбират от такива неща, впрочем разбират-колкото свиня от кладенчова вода.Да им да живеят на чужд гръб, да ядат и пият като невидели по банкети, другарски разпивки и после да "отчетат необходими разходи". Уж ни пазели Нищо не пазят, страхпливи като зайци и лакоми като вълци.
Фатмашки кабинет се грижи основно за фатмаците. Ми да, колкото и да е зле българската войска, Мунчо вижда в нея гарант за хунтата си. То пък като че ли някой е тръгнал да го сваля. Той сам ще падне, когато и лумпените осъзнаят, че техният премиер е кръгла 0.
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Стига са давали наши пари за тия войскари! И се тях, и без тях, все тая.Има ко да ни пази-Америка, Запада, Германия, Гърция, Турция, НАТО.Зелени чорапи, партенки, фатмашки облекла, дебелашки хумор, простотии, комунистически мръсотии, Радев, Радевица, Йотовица, всякакви хора, живели цял живот на гърба на данъкоплатеца.Само харчат ненужни пари, необходими за пенсии, образование, деца, здраве, куртура.Но овенните не разбират от такива неща, впрочем разбират-колкото свиня от кладенчова вода.Да им да живеят на чужд гръб, да ядат и пият като невидели по банкети, другарски разпивки и после да "отчетат необходими разходи". Уж ни пазели Нищо не пазят, страхпливи като зайци и лакоми като вълци.
Фатмашки кабинет се грижи основно за фатмаците. Ми да, колкото и да е зле българската войска, Мунчо вижда в нея гарант за хунтата си. То пък като че ли някой е тръгнал да го сваля. Той сам ще падне, когато и лумпените осъзнаят, че техният премиер е кръгла 0.
червеният боклук иска да краде и с задника си!