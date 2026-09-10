За военните 100 млн. лева станаха 100 млн. евро

Министерството на отбраната предлага законови промени, с които да се увеличи прагът за сключване на многомилионни сделки за въоръжение без одобрение от правителството или парламента.

Ограниченията бяха въведени преди повече от 15 години с идеята да се въведе по-сериозен граждански контрол върху военните разходи заради съмненията за далавери.

Тогава бе решено сделки над 50 млн. лева да се решават от Министерския съвет, а тези над 100 млн. лева да минават през Народното събрание.

Сега военното министерство предлага редакция, според която вместо лева в закона да бъде записано евро. Така прагът се вдига двойно.

Това е отдавнашна цел на сегашния военен министър Димитър Стоянов, който смята, че праговете са много ниски и затрудняват работата на министерството му.

Той лансира подобно предложение още преди три години в качеството си на служебен военен министър, но то не бе задействано.

"Тези прагове трябва да бъдат осъвременени, да не кажа и да бъдат премахнати. Куриозът е ,че министърът на отбраната може да разрешава финансови средства за инфраструктура без ограничения, но за въоръжение – до 50 млн. лева. Това не е редно", каза Стоянов през 2022 година.

"Не знам в друго министерство да има подобни ограничения",добави той.

Наскоро той отново защити тази идея, като сега вече са подготвени промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които са публикувани за обществено обсъждане.