За зам.-представител на САЩ в ООН е номинирана говорителката на Държавния департамент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира говорителката на Държавния департамент и бивша водеща на Fox News Тами Брус за заместник-представител на САЩ в Организацията на обединените нации (ООН), предадоха световните агенции в неделя.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че Брус, която работи в Държавния департамент на САЩ, откакто той встъпи в длъжност през януари, се е справила „фантастично“ на поста.

Преди да се присъедини към правителството, Брус работи за Fox News над 20 години и е автор на няколко книги, които са критични към либералите, включително „Самият страх: Разкриване на умопогубителната програма на левицата“.

Не е ясно кога тя ще поеме ролята, ако номинацията ѝ бъде потвърдена от Сената на САЩ, където Републиканската партия на Тръмп има мнозинство.

"С удоволствие обявявам, че номинирам Тами Брус, велик патриот, телевизионна личност и автор на бестселъри, за наш следващ заместник-представител на Съединените щати в Организацията на обединените нации, с ранг на посланик", написа Тръмп в публикация в Truth Social в събота.

"От началото на втория ми мандат Тами служи отлично като говорител на Държавния департамент, където се справи фантастично", продължава той, добавяйки, че тя ще представлява САЩ "блестящо".

Като говорител, Брус защити няколко спорни решения на американската външна политика - от репресиите на Тръмп срещу имиграцията до изпращането на частни военни изпълнители за разпределяне на помощи в Газа.

Тръмп избра бившия съветник по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц за свой пратеник в ООН. Уолц все още очаква потвърждение от Сената за тази длъжност, след което ще бъде шеф на Брус. Той беше съветник по националната сигурност на Тръмп, докато не беше уволнен на 1 май, след като през март се оказа замесен в скандал, свързан с разговор по поверителни въпроси, воден в незащитено приложение между висши сътрудници на Тръмп по националната сигурност, припомня Ройтерс.Номинираният от Тръмп за посланик в ООН, Майк Уолц, все още не е потвърден от Сената.

Настоящият изпълняващ длъжността посланик в ООН е Дороти Ший, дипломат от кариерата, която беше заместник-посланик през 2024 г.