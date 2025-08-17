Забравени в хотела правителствени документи разкриват нови подробности за срещата Путин - Тръмп

Документи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, намерени в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват досега необявени и потенциално чувствителни подробности около срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, съобщава изданието NPR.
Осем страници, изглежда изготвени от американски служители и оставени там по невнимание, съдържат точни локации и часове на срещите, както и телефонни номера на държавни служители.
Около 9 часа в петък трима гости на четиризвездния Hotel Captain Cook, разположен на 20 минути от военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, където се проведе срещата, открили документите, оставени в един от общодостъпните принтери на хотела.
Изданието NPR прегледало снимки на материалите, направени от един от гостите, който помолил да остане анонимен поради страх от репресии.
Първата страница в комплекта документи описва последователността на срещите за 15 август, включително конкретните помещения във военната база. В нея е посочено също, че Тръмп възнамерява да подари на Путин церемониален подарък:
"POTUS to President Putin: American Bald Eagle Desk Statue."
В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели омаловажи намерените документи, наричайки ги "многостранично обедно меню", и заяви, че оставянето им в общ принтер не представлява пробив в сигурността. Държавният департамент не е дал коментар.
Страници от втора до пета съдържат имената и телефоните на трима американски служители, както и списък с 13 държавни лидери от САЩ и Русия. Добавени са и фонетични указания за произношението на руските имена – включително "Mr. President POO-tihn".
На страници шеста и седма са описани детайлите около официалния обяд. Според документите, събитието е трябвало да се проведе "в чест на негово превъзходителство Владимир Путин". Схема на подреждането показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг. Тръмп щял да бъде заобиколен от шестима висши американски представители – включително държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на кабинета Сюзи Уайлс отдясно, както и министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лътник и специалния пратеник за мирни мисии Стив Уиткоф отляво. До Путин щели да седнат външният министър Сергей Лавров и помощникът му по външна политика Юрий Ушаков.
В крайна сметка обядът не се състоял, но по план е трябвало да бъде семпло тристепенно меню – зелена салата, филе миньон и halibut olympia, а за десерт крем брюле.
Не оставяш подобни неща в принтера. Толкова е просто
Джон Майкълс, професор по право в UCLA и специалист по национална сигурност, коментира, че случката е ясен знак за липса на професионализъм при подготовката на толкова важна среща.
"Това е още едно доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията", заяви Майкълс. "Просто не оставяш подобни неща в принтери. Толкова е просто".
Този случай е поредният пример за пробиви в сигурността от страна на администрацията на Тръмп. По-рано същата седмица служители от групов чат на имиграционната служба ICE погрешка добавили външен човек в разговор за издирване на осъден престъпник.
А през март високопоставени представители на националната сигурност на САЩ по невнимание включили журналист в групов чат, където се обсъждали предстоящи военни удари в Йемен.
Защото е ТръмПутлер! :(
Губят си документацията. Аматьори.:)))
Mr. President POO-tihn... Глаголът POO какво ли означава!!!
Освен това - защо никой не коментира, че Тръмп "легализира" Путин: как го посрещна /с червен килим; чакайки го не кой да е, а президентът на велика държава - САЩ; как свръхприятелски се държа - потупва го, ръкува се, усмихва/. Не посрещна ли представител на държава, нарушила международното право, започнала война за за заграбва чужди земи; нападани и убивани цивилни, деца, болни и т.н. Не видяха ли тенденциозната дреха с надпис СССР, носена не от кой да е. Само си представете тази ситуация след втората световна война - как би изглегдало подобно нещо.
По-соро ТръмПутлер! :(
Утре Зеленски е в Белия дом и ще покани Тръмп в Москва.
Какъвто президента, такава и администрацията! А украинците настъпват на няколко сектора от фронта: https://deepstatemap.live/en#11/48.4813423/37.1797943 Затова срещата е приключила набързо и без поцелуйковщини!
Кафе в принтер може да разлее само някой руски “катедральчик”.
Страхотен пробив. Протоколни правила.поводМП да цитирам неготивно мнение на някой си никой.
“…. но че успяха да настанят свой пезидент на САЩ е велико постижение.” ……. “…..Туй ще им бъде последна награда и последното зло….”