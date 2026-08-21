Задължават общините туристическият данък да отива за реклама и пътища

Общините ще бъдат задължени да инвестират най-малко половината от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част - в подобряване на инфраструктурата. Това ще стане с промени в Закона за туризма, съобщи министърът на туризма Илин Димитров в Златни пясъци, предаде БТА.

Поставяме началото на много важна реформа, свързана с инфраструктурата в националните курорти, каза Димитров. Той посочи, че министерството вече предприема първите стъпки, а догодина ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък.

Няма как да развиваме висококачествен четирисезонен туризъм без добра инфраструктура и подредени национални курорти, каза Илин Димитров.

Той изтъкна като проблем, че собствеността в курортите у нас е различна, а статутът им не е уреден в законодателството. Начинът, по който работи туризмът, ще бъде една от големите предстоящи реформи, закани се Димитров.

България не може да развива качествен туристически продукт с висококатегорийни бази без добри пътища и уредени курорти, заяви министърът на туризма.

Предстои да бъде сформирана работна група, която да изготви конкретни предложения за реформите в сектора.

Големите туроператори, които могат да помогнат да повишим броя на туристите у нас, искат устойчивост, предвидимост и съвременна законова уредба, която да работи добре както за бизнеса, така и за потребителите, каза Илин Димитров.

Амбицията на правителството е през следващите четири години броят на чуждите гости у нас да се увеличи двойно и от 4 милиона те да достигнат 8 милиона души. Това става с работа с големите туроператори, изтъкна Димитров.

Те искат и дългосрочни договорни отношения. Когато всяка година се подписват договори, това поставя под риск устойчивият начин на управление, а чуждестранните партньори искат стабилна основа, на която да стъпят, каза министърът.