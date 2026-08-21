Задължават общините туристическият данък да отива за реклама и пътища

Общините ще бъдат задължени да инвестират най-малко половината от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част - в подобряване на инфраструктурата. Това ще стане с промени в Закона за туризма, съобщи министърът на туризма Илин Димитров в Златни пясъци, предаде БТА.
Поставяме началото на много важна реформа, свързана с инфраструктурата в националните курорти, каза Димитров. Той посочи, че министерството вече предприема първите стъпки, а догодина ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък.
Няма как да развиваме висококачествен четирисезонен туризъм без добра инфраструктура и подредени национални курорти, каза Илин Димитров.
Той изтъкна като проблем, че собствеността в курортите у нас е различна, а статутът им не е уреден в законодателството. Начинът, по който работи туризмът, ще бъде една от големите предстоящи реформи, закани се Димитров.
България не може да развива качествен туристически продукт с висококатегорийни бази без добри пътища и уредени курорти, заяви министърът на туризма.
Предстои да бъде сформирана работна група, която да изготви конкретни предложения за реформите в сектора.
Големите туроператори, които могат да помогнат да повишим броя на туристите у нас, искат устойчивост, предвидимост и съвременна законова уредба, която да работи добре както за бизнеса, така и за потребителите, каза Илин Димитров.
Амбицията на правителството е през следващите четири години броят на чуждите гости у нас да се увеличи двойно и от 4 милиона те да достигнат 8 милиона души. Това става с работа с големите туроператори, изтъкна Димитров.
Те искат и дългосрочни договорни отношения. Когато всяка година се подписват договори, това поставя под риск устойчивият начин на управление, а чуждестранните партньори искат стабилна основа, на която да стъпят, каза министърът.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.