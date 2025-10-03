Задържаха съпрузи за фалшив сигнал за бомба на летището в София

МВР съобщи, че са задържали съпрузи, след като са подали фалшив сигнал за бомба на летището в София, за да не изпуснат полет до Лондон.
Случаят е от 2 октомври и се разиграва на Терминал 1 около 19 часа.
Женски глас се обадил на спешния телефон 112 и съобщил за поставено взривно устройство в самолета на "Уиз Еър" за полета за летище "Лутън" във Великобритания.
Жената на 52 години от Твърдица и съпругът ѝ на 57 бързали за самолета на нискотарифна компания, но изпуснали бординга. Надявали се с обаждането за бомба на борда да забавят полета и да го хванат.
Екипи на "Гранична полиция" и на дирекция "Сигурност" на аерогарата веднага правят проверка. Не намират бомба, но откриват подалите сигнала, които са задържани. По случая е образувано досъдебно производство.
Мартин Петков, представител на концесионера на столичното летище: "По едно време просто се получи сигнал за бомба на самолета, паниката беше доста за кратко, имаше подвиквания от чужденци, които също разбраха и общо взето за 30 - 40 минути всичко се оправи и никой вече не говореше за това. Продължихме нормално работа", разказа Мартин Петков, представител на "СОФ Кънект", концесионер на столичното летище, пред БНТ.
По думите му, излитането се забавило с по-малко от час, докато се провери самолетът.
Екскурзоводът Николай Настев лети всяка седмица, но досега такъв случай не е виждал. "Не ми се е случвало някой да съобщи за бомба, това е опасно, още повече подсъдно. Понеже често летя с лоукост компаниите единствено скандалите за обема на багаж са често срещано явление, на изхода за отвеждане от самолета", коментира той.
За цялата 2024 година тези случаите на хора, които закъсняват и подават сигнали в опит самолетът да не излети, са общо 7, казаха от столичното летище.
