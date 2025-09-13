Задава се поскъпване на паркирането в София. Терзиев опипва почвата с онлайн анкета

Столичната община започна онлайн анкета, с която проучва нагласите и гражданите и бизнеса по темата за платеното паркиране в града и по-конкретно за разширяването на зони, удължаването на работното им време, въвеждането на платена зона през уикендите на места за почивка, отдих, спорт и пазар, както и създаването на нова зона в центъра на столицата – червена (по-скъпа от синята).

За подобни предложения се говори от години, когато те бяха включени в предизборните обещания на коалицията между "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и "Спаси София", спечелила изборите през 2023 г., и бяха едно от перата, по които се очакваше увеличение на недостатъчните общински приходи.

Към момента не е ясно колко и кога би поскъпнало паркирането в София, но курсът на екипа на Терзиев е ясен – същият, който бяха предприели от "Спаси София". Техните предложения включваха драстично поскъпване на платеното паркиране, въвеждане на червена зона в центъра и разширяване на съществуващите синя и зелена зона. В средата на юли обаче, седмица преди очакваното окончателно гласуване на промените от Столичния общински съвет, от партията обявиха, че ги оттеглят. Причината бе, че докладът им беше бламиран от ГЕРБ, БСП, ИТН и отцепници от "Възраждане" още на ниво комисии.

Анкетата на общината е достъпна онлайн, като е анонимна. Целта, формулирана от екипа на Терзиев, е "чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София". От формулировката на въпросите става ясно, че се очертава вдигане на цените на зоните, а анкетата проверява какви биха били поносимите за столичани увеличения.

Един от въпросите към гражданите е дали биха подкрепили въвеждането на платена зона за паркиране в квартала им, ако в момента няма такава. Следващ въпрос проверява нагласите на респондентите по въпроса за превръщането на зелената зона в квартала, в който живеят, в синя.

Анкетата на общината съдържа и питането: "Трябва ли зоните да работят събота и/или неделя?". Що се отнася за работното време на зоните, към респондентите е отправен и въпрос, който предлага отговори с часови диапазони: 8:30-20:30, 9-21 и 9-20, където само една от предварително заложените възможности предполага по-малко от 12-часово работно време за платените зони за паркиране (бел. ред. в момента работното време на синята зона в София е от 8:30 до 20 часа).

Проучва се и мнението на столичани за въвеждането на червена зона (по-скъпа от синята) за центъра на София. Толерантността на гражданите по повод цената може да варира между 125 и 200% по-висока цена от тази на синята зона в момента и дори "повече". Това означава, че цената за час паркиране би могла да варира между 2.50 лева и 4 лева и нагоре.

Задава се и въпрос за преминаването на съществуващите подзони, в които има най-голямо използване на паркоместата, към по-скъпо платена зона. Изглежда от общината обмислят и разширяване на вече съществуващите зелени зони, както и въвеждане на платена зона през уикендите на места за почивка, отдих, спорт и пазар като Панчарево, Банка, Витоша и пазара в Люлин, защото и такива въпроси са адресирани в анкетата.

"Помогнете ни да преценим какви промени трябва да бъдат направени в организацията на паркирането в София, като попълните анкетата на Столична община", написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането", обяснява той.