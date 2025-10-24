Заден ход за такса "водомер", ГЕРБ пак извади двете тарифи на водата

След общественото недоволство срещу такса "водомер", която цели да се плаща минимална сума за това, че операторите поддържат доставката на вода, независимо от това дали се ползва, управляващите се отказаха от въвеждането ѝ, макар за това да се говори от 2011 г.

В сряда депутатите приеха на първо четене изцяло нов Закон за ВиК, който предвижда и въвеждането на таксата. България е отчела пред Еврокомисията, че вече е прила закона, който е задължително условие по третото плащане на Плана за възстановяване и устойчивост.

Сега обаче председателят на парламентарната регионална комисия и бивш регионален министър Николай Нанков обяви, че ГЕРБ-СДС ще се откаже от това предложение.

Преди това и регионалният министър Иван Иванов (БСП) призова от Болярово депутатите да не гласуват таксата при второто четене на законопроекта.

Такса "водомер" е компонент от цената на водата, като цената не расте от тази компонента, твърди Нанков. За втори, трети, четвърти имот, на база на разчети, които ще се направят, ще се определи ставка от 10-15 ст. на месечна база, дори да не се потребява вода, която да бъде заплащана, допълва той. По думите му това е практика, която се прилага в целия ЕС, особено когато става въпрос за жилища в курортни комплекси.

Според Нанков Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е обяснило темата и това е предизвикало реакции и притеснения у гражданите. Настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и не трябва да се формира по този начин, смята още той.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо.

Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които например си пълнят басейните с питейна вода, каза Нанков.

Затова ще предложим по-ниска цена на водата до определен обем - например до 10 куб. м., и по-висока за по-голямо потребление, допълни той.

Това също е идея, която от доста години се коментира, през 2022 г дори бяха внесени законодателни промени за определяне на по-ниски тарифи за ток, парно и вода при определен праг на потребление.

Двукомпонентна цена на електроенергията имаше за кратко време преди 2004 г.

Регионалният министър също отхвърли такса "водомер"

Междувременно регионалният министър Иван Иванов призова народните представители да отхвърлят текстовете за "такса водомер" в проекта на Закон за ВиК.

Той напомни, че законопроектът е подготвян няколко години от различни правителства, но се внася сега, защото приемането му е условие за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Това е единственото обстоятелство сега да коментираме закона и той да бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Аз никога не съм подкрепял т.нар. такса "водомер" и призовавам народните представители да я отхвърлят, както и други текстове, тъй като те не са добре обмислени, когато е писан законопроектът, и сега будят спорове", заяви Иван Иванов в Болярово.

Той призова депутатите да проявят разум и след дебат да излязат с нов закон, който е от полза на гражданите, общините и ВиК операторите.

Идеята за такса "водомер" е била да се въведе механизъм за поддръжка на водопроводните системи по аналогия с електропреносната мрежа, за която се дължи такса. "Очевидно обаче това не среща разбиране и не е намерен компенсаторен механизъм, поне в тези текстове на закона, както е при електропреносната мрежа, където при липса на качество или прекъсване на услугата потребителите получават обезщетение", коментира министър Иванов.

"Ние сме изпълнили своя ангажимент да внесем закона, за да не се стигне до наказателна процедура от Европейската комисия. Оттук нататък всичко е в ръцете на Народното събрание. Трябва да имаме Закон за ВиК, защото това е условие по Плана за възстановяване и устойчивост", допълни Иван Иванов.

Мая Манолова: Властта ни баламосва с тарифа "10 кубика"

"В най-новия епизод на стендъп представленията с участието на парламентарната група на ГЕРБ от председателя на регионалната комисия чуваме следните абсурдни твърдения: че ГЕРБ не са внесли закона за ВиК, но ще го оттеглят; че такса водомер не е предлагана, но е много справедлива; че тя е част от сметките за вода, но ще се плаща само там, където вода няма (не се ползва)", коментира председателят на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според нея най-големият парадокс в позицията на ГЕРБ е, че според Нанков това било мярка срещу свръхбогатите, които имат жилища, които не обитават. Манолова припомни, че според изследването на НСИ от 2021 г. необитаемите жилищни имоти у нас са 1.67 милиона.

"Излиза, че според ГЕРБ в България има 1.67 милиона свръхбогаташи? Но освен тях таксата, макар и намалена, ще се плаща и от близо 300 000 души, които живеят на воден режим и хиляди, които имат вода, но тя е негодна за пиене", критикува бившият омбудсман.

По нейни думи, ако са искали да възстановят социалната справедливост, управляващите са щели да въведат прогресивен данък върху доходите, прогресивен корпоративен данък, необлагаем минимум и данък богатство, а не да въвеждат такса върху празните имоти на хората, заминали в чужбина или върху празните наследствени къщи в обезлюдените български села.

Председателят на Изправи се.БГ определи предложението на ГЕРБ за по-висока цена на ВиК услугите за потребление над 10 куб. м. като нагло и безочливо.

Манолова напомня, че в Наредба №4 за ВиК услугите още през 2004 г. е заложено минимално потребление от 5-6 куб. м на член на домакинство. Съответно възниква въпросът как 4-членно семейство ще живее нормално с 10 куб. м вода.