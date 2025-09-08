Зафиров: Опозицията не предлага смислена алтернатива, за да свали кабинета

Съдейки по кондицията, в която се намира опозицията, и по невъзможността да представи никаква смислена алтернатива, не мисля, че точно тази опозиция може да свали българското правителство. Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров пред БНТ в неделя.
При старта на новия политически сезон миналата седмица стана ясно, че той започва с пети вот на недоверие срещу управляващите. Вносители ще са "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заедно с МЕЧ и АПС на Ахмед Доган.
„Когато посочваш слабости, когато търсиш промяна, трябва да предложиш алтернатива. Каква точно е алтернативата? Вотът, който предстои, е от ПП – ДБ. Те бяха едни от гласовитите, които се включиха в атаката, после се оказа, че много добре работят с Китайската народна република по най-различни поводи“, коментира Зафиров, който в последните дни е подложен на остри политически и обществени атаки заради присъствието му на военния парад, организиран от Китай.
„Част от тях съм виждал и на приеми в посолството в чест на Китайската народна армия – същите тези, които сега ми искат оставката. Това говори за двоен стандарт и лицемерие. По същия начин го правят сега и с вота на недоверие. От една страна казват – „ние никога, по никакъв начин не искаме с тези популистки и антиевропейски партии да имаме нищо общо“, сега обаче казват – „дайте да се съберем да свалим правителството“. Добре, каква алтернатива ще предложите на това правителство? С кого ще направите кабинет - с „Възраждане“, или отиваме на избори?, коментира Зафиров.
Ако отиваме на избори да кажат – да, два месеца преди въвеждането на еврото, най-важната политическа задача от години пред България, ние хвърляме страната в безвремие. Няма как да стане, заяви вицепремиерът.
Зафиров коментира и побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, за който все още информацията е изключително разнопосочна.
По думите му българското общество е живяло в несигурност и в усещане, че всичко е позволено заради политическата криза от последните години, с което повтори опорките на ГЕРБ и опитите да хвърли вината за делегигимирането на МВР като държавна институция на предишните правителства.
В този сектор решенията не могат да станат за ден-два, това е тежък и труден сектор, коментира Зафиров и посочи като правилно решение вдигането на заплатите в МВР, което пое съществена част от тазгодишния бюджет и е критикувано от ПП-ДБ.
От работата на министър Митов съм доволен, доволен съм и от работата на заместник-министър Филип Попов, каза още вицепремиерът.
Президентът в момента видимо изпълнява ролята на коректив на това управление, понякога и малко по-крайно отколкото повелява институционалната рамка на институцията, която ръководи, коментира също така Атанас Зафиров.
С голяма доза увереност ще кажа – следващият президент ще бъде ляв, ще бъде подкрепен от широк кръг български граждани. Подкрепата на Илияна Йотова е една от възможните опции. БСП е партия с колективни органи, върнахме колективния дух, колективното начало, и тези неща ще решаваме заедно, смята лидерът на ѝбсп.
Не само няма да фалира държавата, а искам да ви уверя, че в следващия бюджет ще има още по-силен социален компонент, какъвто беше един от ангажиментите, които приехме, когато съставихме правителството. Това няма да стане на базата на нови кредити и заеми, а чрез повишаване на събираемостта от приходните агенции, намаляване на сивия сектор и стимулиране и насърчаване на икономическата активност, декларира Зафиров.
И аз отбелязвам, че още в далечната 1990 агент Сава внесе в НС Законопроект за забрана на БСП, тогава СДС имаше цялата власт и можеше да я забрани, но както се оказа, опозицията беше отгледана от самите комунисти.
Нищо няма да се промени,след като мунчо след края на мандата си създаде някаква партия.мунчо без президентската власт е пълна нула и ще обере лумпените, гласуващи за Израждане, Величие и МЕЧ, а нормален човек няма да гласува за мунчо.
Зафиров е прав. По-добре тия отколкото неможачите ППДБ. Догодина Предизидентът ще си направи партия и всичко ще се промени.
БКП/БСП не е българска партия. Тя е руска от както съществува и винаги е работила против България в полза на москва. От метежа през септ. 1923, Атентата пред 1925, геноцида и безправието след 1944 и износа на всичко произведено през Моста на кражбата до днес. БСП трябва да бъде забранена!
Изобщо не се споменава критиката на Наско Фритюрника към мунчо.Той го обвинява за постоянния саботаж на всичко, лицемерието и наглостта, и показва, че БСП вече е сред многобройните врагове на чудовището мунчо.Посещението на тоя тулуп в Китай при тираните Си, Ким и путлер е недопустимо и срамно, и путинските отпадъци от БСП нямат място в управлението.Вместо тях официално ДПС трябва да влезе във властта, а комунягите да вървят при Израждане.
За коя опозиция говори този мазен комунист за шарлатаните или за копейките? Или то няма разлика между тях? ;)