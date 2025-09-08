Зафиров: Опозицията не предлага смислена алтернатива, за да свали кабинета

Съдейки по кондицията, в която се намира опозицията, и по невъзможността да представи никаква смислена алтернатива, не мисля, че точно тази опозиция може да свали българското правителство. Това заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров пред БНТ в неделя.

При старта на новия политически сезон миналата седмица стана ясно, че той започва с пети вот на недоверие срещу управляващите. Вносители ще са "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заедно с МЕЧ и АПС на Ахмед Доган.

„Когато посочваш слабости, когато търсиш промяна, трябва да предложиш алтернатива. Каква точно е алтернативата? Вотът, който предстои, е от ПП – ДБ. Те бяха едни от гласовитите, които се включиха в атаката, после се оказа, че много добре работят с Китайската народна република по най-различни поводи“, коментира Зафиров, който в последните дни е подложен на остри политически и обществени атаки заради присъствието му на военния парад, организиран от Китай.

„Част от тях съм виждал и на приеми в посолството в чест на Китайската народна армия – същите тези, които сега ми искат оставката. Това говори за двоен стандарт и лицемерие. По същия начин го правят сега и с вота на недоверие. От една страна казват – „ние никога, по никакъв начин не искаме с тези популистки и антиевропейски партии да имаме нищо общо“, сега обаче казват – „дайте да се съберем да свалим правителството“. Добре, каква алтернатива ще предложите на това правителство? С кого ще направите кабинет - с „Възраждане“, или отиваме на избори?, коментира Зафиров.

Ако отиваме на избори да кажат – да, два месеца преди въвеждането на еврото, най-важната политическа задача от години пред България, ние хвърляме страната в безвремие. Няма как да стане, заяви вицепремиерът.

Зафиров коментира и побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, за който все още информацията е изключително разнопосочна.

По думите му българското общество е живяло в несигурност и в усещане, че всичко е позволено заради политическата криза от последните години, с което повтори опорките на ГЕРБ и опитите да хвърли вината за делегигимирането на МВР като държавна институция на предишните правителства.

В този сектор решенията не могат да станат за ден-два, това е тежък и труден сектор, коментира Зафиров и посочи като правилно решение вдигането на заплатите в МВР, което пое съществена част от тазгодишния бюджет и е критикувано от ПП-ДБ.

От работата на министър Митов съм доволен, доволен съм и от работата на заместник-министър Филип Попов, каза още вицепремиерът.

Президентът в момента видимо изпълнява ролята на коректив на това управление, понякога и малко по-крайно отколкото повелява институционалната рамка на институцията, която ръководи, коментира също така Атанас Зафиров.

С голяма доза увереност ще кажа – следващият президент ще бъде ляв, ще бъде подкрепен от широк кръг български граждани. Подкрепата на Илияна Йотова е една от възможните опции. БСП е партия с колективни органи, върнахме колективния дух, колективното начало, и тези неща ще решаваме заедно, смята лидерът на ѝбсп.

Не само няма да фалира държавата, а искам да ви уверя, че в следващия бюджет ще има още по-силен социален компонент, какъвто беше един от ангажиментите, които приехме, когато съставихме правителството. Това няма да стане на базата на нови кредити и заеми, а чрез повишаване на събираемостта от приходните агенции, намаляване на сивия сектор и стимулиране и насърчаване на икономическата активност, декларира Зафиров.