Загинали и ранени при израелски удари срещу Йемен

Йемен, снимката е илюстративна, ЕПА/БГНЕС
Най-малко 6 души са загинали, а около 90 са ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.
 
Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали.
 
Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.
 
Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че изстреляната от хутите ракетата най-вероятно е била с касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар.
 
След операцията на израелската армия, премиерът Бенямин Нетаняху предупреди хутите, че "режимът им ще продължава да плаща за агресията, която извършва".
 
Двете страни си разменят удари от началото на войната в Газа.
 
Хутите, които също като "Хамас" са финансирани от Иран, извършват атаки срещу Израел, а доскоро и срещу плавателни съдове на други държави в знак на солидарност с палестинското население в Газа и управлявaщата в Ивицата групировка "Хамас". 
 
 
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

