Загинали и ранени при израелски удари срещу Йемен

Най-малко 6 души са загинали, а около 90 са ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.

Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали.

Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.