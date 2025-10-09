Загреб строи Национална детска болница за 237 млн. евро

Хърватското правителство даде в четвъртък зелена светлина на първия етап от строителството на Националната детска болница в Загреб на стойност над 237 милиона евро, финансирана от държавния бюджет и средства от ЕС, съобщи ХИНА, цитирана от БТА.
Министърът на здравеопазването Ирена Хръстич каза, че решението на правителството е още една стъпка към реализирането на проекта, който е от изключително национално значение.
Проектът се изпълнява по Програмата за конкурентоспособност и сближаване 2021-2027 г.
Хръстич заяви, че новата болница ще осигури най-съвременни здравни грижи за децата, обединявайки съществуващите педиатрични институции в Загреб в един модерен комплекс.
Според проучването за осъществимост строителството ще се проведе на два етапа. Първият ще включва обща педиатрия, детска хирургия и детска онкология, докато вторият ще обхване рехабилитация и психиатрия.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Българската ще е по-малка, но за сметка на това ще е поне два пъти по-скъпа.