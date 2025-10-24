Руските власти очакват бюджетът да понесе удар поради новите санкции, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, които са насочени към Роснефт и Лукойл, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл и правителството.
Според един от източниците на агенцията, загубите за хазната са неизбежни, въпреки че размерът им е трудно да се изчисли в момента. Двете най-големи петролни компании на Русия представляват половината от износа ѝ, или 2,2 милиона барела на ден. Като се вземат предвид Сургутнефтегаз и Газпром нефт, които вече са в черния списък, 70% от изнасяния в чужбина петрол е обект на американски санкции.
Русия ще използва "флота в сянка" и мрежа от посреднически търговци на петрол, за да ограничи финансовото въздействие на санкциите, казва източник на Bloomberg. Има един месец преди пълното прилагане на ограниченията - време за адаптиране към ситуацията. Освен това Тръмп може да промени позицията си в зависимост от преговорите с Кремъл, добавя източникът на агенцията.
Дори ако износът на Роснефт и Лукойл бъде намален с 5-10% и отстъпките в цената за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 милиарда рубли на месец, показват оценките на Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global. Според плана на Министерството на финансите, хазната трябва да събере 8,3 трилиона рубли данъци върху петрола и газа тази година, или средно 690 милиарда рубли на месец. Следователно загубите, свързани със санкциите, биха могли да възлизат на приблизително 20% от тази сума.
"Обемите на износа може да намалеят, докато логистиката се преструктурира, а отстъпките (за руски петрол) вероятно ще се увеличат", казва Дмитрий Полевой, инвестиционен директор в Astra Asset Management. Ситуацията може да бъде частично смекчена от покачващите се цени на петрола или отслабващата рубла, добавя той.
Много ще зависи от това дали САЩ ще наложат вторични санкции срещу банките, които обслужват петролните потоци, пишат анализатори в Алор Брокер: "Обикновено петролът се продава на световния пазар не от самите производители, а от търговци на петрол, което означава, че формално чуждестранните банки не могат да извършват плащания към руски компании."
Поради санкциите на Тръмп най-големите индийски рафинерии, както и държавните петролни компании на Китай, вече спряха покупките на руски петрол. Тези две страни купуват 90% от износа на петролни танкери от руски пристанища.
Федералният бюджет, в който петролът и газът представляват всяка четвърта рубла, вече е застрашен: приходите от суровини за януари-септември се сринаха с 21%, а дефицитът, според последните оценки на Министерството на финансите, ще бъде пет пъти по-висок от първоначалния план - 5,7 трилиона рубли.
За да финансира военните разходи, които достигнаха рекордни нива от съветско време, правителството повиши корпоративния данък върху доходите тази година и въведе диференцирана ставка на данъка върху доходите на физическите лица. Следващата година планира да увеличи ставката на ДДС от 20% на 22%.
Да бълват змии и гущери, това е, като не могат на бойното поле, се изявяват по медиите. Путин е умен човек, предвидлив, но те не понасят умни хора. Примитиви
Призивите за спокойствие по руските канали е добре прикрита всеобща паника, която активистите на ФСБ все по-трудно успяват да замажат. Клоуна със сериозната физиономия наречен "путин" е на път да откачи съвсем от създалата се безизходна ситуация, затова пак се захвана отчаяно да блъфира със "сериозни последици". Пияния подчовек нарекъл се "медведев" едва ли разбира на кой свят се намира и за какво става въпрос. Коня с подобно на човешко тяло, когото наричат "лавров" (колко оригинално) си търси най-близкото място за давене.
Бавен, продължителен и траен упадък. Това е посоката към това да се прекрати и приключи за дълго време античовешката мания на нападетеля-агресор.
"Жена му се отчая. — А дотогава какво ще ядем? — попита тя, като хвана полковника за яката на фланелата и силно го разтърси. — Кажи ми, какво ще ядем? На полковника му бяха нужни седемдесет и пет години — всичките седемдесет и пет години от живота му, минута по минута, — за да стигне до този миг. Той се почувства чист, ясен, непобедим, когато отговори: — ЛОйна." Габриел Гарсия Маркес, "Няма кой да пише на полковника", Париж, януари 1957