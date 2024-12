Zalando купува немския търговец на дребно About You за 1.2 млрд. евро

Германският онлайн търговец на дрехи Zalando постигна договореност да купи конкурента си About You Holding SE за около 1.2 млрд. евро в опит да доминира на европейския пазар за електронна търговия, предаде Bloomberg.

Базираната в Берлин Zalando заяви в сряда, че ще предложи 6.50 евро на акция за About You. Това е премия от около 67% спрямо цената на затваряне във вторник.

Сделката ще помогне на Zalando да увеличи дела си на европейския пазар на мода и начин на живот на стойност 450 милиарда евро в условията на засилваща се конкуренция. Освен че ще получи достъп до по-младата клиентска база на About You, Zalando смята, че комбинацията ще генерира около 100 млн. евро годишно под формата на синергии или икономии на разходи в по-дългосрочен план от споделена логистика, платежна инфраструктура и търговско сътрудничество.

"Също така не е изненада, че стигаме до голям брой, ако обединим тези две компании", каза съизпълнителният директор на Zalando Дейвид Шрьодер, говорейки за икономиите.

Управителният и надзорният съвет на About You подкрепят сделката, а основните акционери, представляващи около 73% от общия брой акции на компанията, също се съгласиха да приемат офертата, се посочва в съобщението. Сред тях са семейство Ото и Heartland A/S, дружество, контролирано от датското семейство Холх Повлсен, което е собственик на групата за търговия на дребно Bestseller A/S.

Анализаторът на Panmure Liberum Шон Кили заяви, че сделката изглежда "добра като цяло", въпреки че може да има потенциални опасения за конкуренцията в Германия. Шрьодер обаче изрази увереност, че сделката ще се осъществи, като заяви, че "комбинираният пазарен дял на групата е изключително малък" в контекста на общия европейски пазар на мода.