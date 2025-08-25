Заловен е нов бус с мигранти. До 20 000 евро струва трафикът през България

Вече има и втори заловен бус, но този път шофьорът е българин.

"Случва се всеки ден и всяка нощ залавяме такива групи. Снощи, отново в близост до същото място, имаме отново заловен бус с други 24 мигранти – същата бройка, с български водач“, обясни Златанов.

По думите му на група от 24 души ѝ е нужна около минута и половина, за да прескочи с висока стълба оградата на границата.

До 20 000 евро струва трафикът на мигранти през през България.