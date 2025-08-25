Заловен е нов бус с мигранти. До 20 000 евро струва трафикът през България

Нов бус с мигранти е заловен, съобщи директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов пред бТВ.
Това е втори пореден случай.
Вчера бе заловен шофьорът на буса, превозвал нелегално над 20 мигранти в страната, които бяха установени ден по-рано в курортното село Лозенец. Гранични полицаи хванаха 21-годишен грузински гражданин, който първоначално избяга и се укри от органите на реда.
Вече има и втори заловен бус, но този път шофьорът е българин.
"Случва се всеки ден и всяка нощ залавяме такива групи. Снощи, отново в близост до същото място, имаме отново заловен бус с други 24 мигранти – същата бройка, с български водач“, обясни Златанов.
По думите му на група от 24 души ѝ е нужна около минута и половина, за да прескочи с висока стълба оградата на границата.
До 20 000 евро струва трафикът на мигранти през през България.
"Когато лесно преминават мигрантите и когато за един трафикант е лесно да ги прекара, той им взима малко пари на повече хора, за да си върже сметката. Когато е трудно да преминат през територията на България, тогава цената се повишава. Тук говорим не само за българо-турската граница, обикновено договорката е да преминат през цялата страната. Цената се повиши, през 2023 г. беше между 700 и 1000 евро на мигрант, а сега зависи какви удобства получава мигрантът по време на пътуването, цената варира между 5 хиляди и 20 хиляди евро“, коментира още той.
Вашето племе отдавна сте трафиканти на хора и съдби. Шестнадесет години без срам и страх от господ търгувате с човешки животи. . Организатори на целия този трафик са Вождовете Ви Магнитски и Винету. Тези които хващат са само изпълнители които работят за жълти стотинки.
Некадърните началници на гранична полиция защо не поискат няколко специализирани дрона, с които денонощно да наблюдават границата с Турция от високо? Да виждат групите икономически мигранти още докато са на територията на Турция. Когато групите наближат границата първо да известяват турските граничари а после и нашите за да не ги допуснат да преминат.
Отдавна е голям бизнес за чужденци, да са трафиканти в България. Българската съдебна система е много добронамерена към тях.
За тия пари доста хора ще станат трафиканти. ;)
