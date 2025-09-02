Зам.-кмет на Пловдив оттегли оставката си след среща с Борисов

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков остава в екипа на кмета на града Костадин Димитров. Решението е било взето, след като двамата са разговаряли с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщиха от пресцентъра на партията.

„След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив. Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента“, гласи съобщението.

В него обаче не се посочват нито мотивите за първоначалното решението на Темелков, нито причината, поради която Димитров не прие оставката му.

Зам.-кметът на Пловдив, който отговаря за ресорите „Дигитализация и европейски проекти“ и „Образование“, изненадващо подаде оставка преди седмица, а кметът отказа да я приеме. И тогава Темелков не каза какви са мотивите за решението му.

Темелков е част от екипа на пловдивския кмет от началото на мандата след местните избори през есента на 2023 г. Оставката му дойде в момент, когато в Пловдив се реализират големи инфраструктурни и образователни проекти, на които той е възложител.

Смята се, че Темелков е близък с ръководството на ГЕРБ. Няколко дни преди да подаде оставка, той беше основният придружител на Бойко Борисов по време на обиколка в района на Пловдив.

Темелков беше и предложението за министър на електронното управление в нереализирания проектокабинет на Росен Желязков през лятото на 2024 г., при чието гласуване се даде началото на разделението в ДПС.

Между 2019 и 2023 г. той е общински съветник от групата "Съюз за Пловдив" на бившата депутатка от ГЕРБ Дани Каназирева, която отскоро е съдия във Върховния административен съд.

Темелков щеше да стане четвъртият заместник на кмета на Пловдив, който напуска екипа му.

През септември 2024 г. оставка подаде отговарящата за транспорта Савина Петкова от квотата на "Браво, Пловдив", а през април беше отстранен и наследникът ѝ Ерол Садъков от същата формация. През март Костадин Димитров освободи финансовия си заместник Женя Петкова.

Напрежението в местната структура на ГЕРБ пък доведе до отстраняването на Радослава Ташкова като административен секретар на организацията в Пловдив, въпреки че тя е и зам.-председател на общинския съвет и ръководител на групата на партията в него.