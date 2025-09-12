Зам.-кметът на София Никола Барбутов остава в ареста

Заместник-кметът на София Никола Барбутов и външният експерт Петър Рафаилов остават в ареста. Това стана ясно от определение на Софийски градски съд в петък.
Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати четирите обвинения.
От своя страна прокуратурата отхвърли твърденията на защитата и поиска двамата обвиняеми да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.
Барбутов и Соня Клисурска бяха обвинени в участие в престъпна група заедно с още двама души – бизнсмена Петър Рафаилов и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район "Люлин".
Обвинението се крепи основно на показанията на кметовете на "Младост" и "Люлин" Ивайло Кукурин и Георги Тодоров.
Според разследващите Барбутов е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на "Продължаваме промяната" от фирми, които преди това спечелили обществени поръчки. Заради това разследване съпредседателят на партията Кирил Петков подаде оставка от парламента и от ръководството на формацията.
Предателите от ПП, защо си изоставихте човека? Кога ще протестираме срещу кметовете на Люлин и Младост и двамата от ПП? Пеевски е виновен!
За Барбутчо никой никой не се застъпва :/
Прости, грозни, крадливи и корумпирани шарлатани! ;)