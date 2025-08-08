Зам.-министър на културата: Няма да се строи върху Античния амфитеатър в София

Фантазии и дори злонамерени спекулации. Така зам.-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов определи твърденията, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър, пред БНТ. Той допълни, че в имота, за който става дума, целта на Министерството на културата е ясна и фокусирана - експониране на археологическите ценности и лятна сцена в духа на най-добрите световни практики, както това се случва и в Пловдив и на много други места по света.

Полемика по темата се води от близо месец, когато амфитеатърът беше посочен като един от знаковите терени в спорния списък с над 4400 държавни имота с отпаднала необходимост. Теренът е собственост на "Националната електрическа компания", която е част от "Българския енергиен холдинг".

"Всеки, който познава този казус, знае, че включването на терена в списъка с отпаднала необходимост е на практика официален отказ на БЕХ да строи върху този имот. Тоест това, че нещо е попаднало в този списък, не означава автоматично продажба и след това строеж на нова сграда. Това е просто - структури, които имат някакви имот, казват дали могат да го използват, или не могат да го използват", обясни зам.-министърът.

Чобанов подчерта, че от 1976 г. Министерството на културата е съсобственик на идеалния център на София, който представлява археологически резерват. По думите му това е археологически обект с изключително значение, тъй като в древността нашата столица София е била римска столица на провинция - Сердика, с огромно политическо и военно значение, и императорите са полагали усилия да разкрасяват града и да създават в него представителни сгради.

"Една от тях е въпросния амфитеатър на Сердика, който за първи път е доловен през далечната 1919 г., когато е намерено първото археологическо свидетелство за негово съществуване. Реално обаче преди около четвърт век, когато започва едно ново строителство в цялата зона на амфитеатъра, започват да се откриват и неговите основи и останките от това, което всъщност имаме като сграда, защото всъщност римската власт в периода пети-шести век е демонтирала, за разлика от Пловдив/Филипопол, една значителна част от съоръжението", отбеляза Чобанов и допълни, че аудиторията не следва да остава с впечатлението, че има нещо "от порядъка на това, което е в Пловдив или на други места в Римската империя, а става дума основно за основите на сградата".

Чобанов обясни, че при строежа на хотела Арена ди Сердика са били експонирани от части няколко реда от основите и няколко пейки, които са били запазени по чудо в тази зона.

"Намереното се пази много старателно, именно по тази причина имаме терени, които не са застроени, които седят празни, някой от тях повече от 20 години, тъй като всичко това попада в акта за изключителна държавна собственост, именно заради това НЕК, в последствие БЕХ, не можаха да осъществят своето намерение да си изградят офис сграда на терена, за който също става въпрос", подчерта зам.-министърът.

По думите му добрата новина е, че най-накрая БЕХ се е отказал от намерението си да строи офис-сграда на това място:

"Това освобождава нас, Министерство на културата, да започнем най-накрая работа по експонирането на значителни участъци от древната сграда, там, където тя е разкрита частично в имота на БЕХ, и в няколко съседни имота, които ще се опитаме във следващите една-две години, да окрупним, това ще бъде една доста сложна процедура".

Причината за сложността е отсъствието на действащ подробен устройствен план (ПУП), който да позволи по-лесно окрупняване.

"Още преди и 40 дена нашият министър, г-н Бачев, проведе неофициален, а после официален разговор със министъра на енергетиката, изпратихме няколко документа, писма, имаме вече образувана процедура и ще направим всичко възможно да експонираме старината по един достоен начин, в духа на най-добрите европейски практики", каза още Чорбанов.

За срещите си с Жечо Станков съобщи и министърът на културата Мариан Бачев в своя публикация във Фейсбук в четвъртък. Според текста ѝ той и екипът му работят активно за спасяването на aмфитеатъра и развиването му като "жива част от културния живот на столицата".

"От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата", написа Бачев.

Чобанов заяви, че от Министерството на културата се надяват още другата пролет да започне работата по консервацията и реставрирането на останките от амфитеатъра в терена на БЕХ:

"Когато влезем във владение, ще започнем работа веднага, ние имаме идейни разработки, имаме доста добра концепция какво трябва да се случи. Колегите от Университета по строителство правиха няколко пъти теоретични разработки по въпроса, в сътрудничество с тях ние много бързо ще подготвим зоната и ще започнем консервация и реставрация, но, за съжаление, тук ще се мине и през съдебни фази, у нас те са непредсказуеми, имаме случай с по десет години дела се водят, така че, ще се опитаме".

Причината забавянето, което Чобанов предсказва, е планът на министерството за отчуждаване на "един съседен имот" (б. ред. нито той, нито Бачев уточняват кой точно е съседния имот, който ведмоството възнамерява да отчужди). По думите му теренът ще е необходим, за да получи културното министерство владение над по-голяма част от дъгата на амфитеатъра, за да "експонира колкото може повече" от него.

"Дали ще успеем бързо да придобием този имот и при какви обстоятелства, за съжаление не зависи само от Министерството на културата. Три частни лица излизат по данните, с които разполагаме към настоящия момент, ходихме при г-н областния управител преди месец и половина на една консултация какво се случва с тези имоти, така че работим усилено, това, което зависи от нас, ще го правим максимално бързо, много се надяваме, да започнем още другата пролет работа в имота на БЕХ, който да ни бъде предоставен в кратки срокове", заяви зам.-министърът на културата.