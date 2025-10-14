Заместничката поема властта. Мариника Чернева е избрана за и.ф. шеф на ВАС

Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева бе избрана във вторник за временен шеф на съда, което би могло да бъде бонус за евентуално бъдещо постоянно овладяване на институцията

Решението в полза на съдия Чернева беше подкрепено единодушно от всичките деветима присъстващи членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвт, което бе демонстрация на рядко срещано съгласие.

По-рано се смяташе, че най-големият претендент за шефския пост във ВАС е другият заместник-председател на ВАС Любомир Гайдов, който бе дясна ръка на Георги Чолаков.

Във вторник досегашния председател на ВАС Георги Чолаков, който изкара близо 8 години начело на съда, беше преназначен за редови върховен съдия.

Мариника Чернева има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС. Тя е завършила ”Право” в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

Решението, което проправи пътя на Мариника Чернева към временното шефско място във ВАС бе взето преди седмица от Съдийската колегия.

Кадровиците обявиха, че ще започнат да питат наред по старшинство съдиите от Върховния административен съд дали някой от тях иска да стане изпълняващ функциите председател на ВАС. В крайна сметка съдия Чернева е първата приела предложението.

Върховният административен съд, който разглежда делата срещу актовете на властите, дълго време беше поставен в сходна позиция като тази на прокуратурата, след като мандатът на председателя Георги Чолаков изтече преди година.

Чолаков все пак се задържа на поста до юли т. г., макар и в разрез с Конституцията, която му забранява допълнително удължаване на мандата. След това той излезе в дълъг отпуск и ключовата съдебна институция остана без началник.

За разлика от Чолаков временният главен прокурор Борислав Сарафов се възползва от странното решение на Прокурорската колегия на ВСС, която обяви, че законът не важи за него, тъй като е в заварено положение.

След гласуването във вторник, което беляза официалния край на кариерата на Георги Чолаков като шеф на ВАС, един от членовете на ВСС Даниела Марчева взе думата, за да го обсипе с адмирации.

„Цялата му дейност може да обуслови само адмирации и ако трябваше сега да гласувам за назначаването му, бих гласувала с двете си ръце. Бих искала да му благодаря и за споровете, и за случаите, в които е оказвал съдействие и подкрепа в моменти, в които сме имали нужда, поне в моята работа“, каза Марчева.