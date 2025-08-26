Замразените руските държавни активи засега остават в хранилището на ценни книжа в Белгия

Руските държавни активи, замразени от началото на войната в Украйна, трябва да останат засега в хранилището на ценни книжа на Euroclear в Белгия, каза белгийският премиер Барт де Вевер.

Той добави,цитиран от Ройтерс, че изземването им в полза на Украйна би повдигнало правни въпроси.

Euroclear (или Euroclear Group) е базирана в Белгия група за инфраструктура на финансовите пазари, която е специализирана в сегмента на централния депозитар на ценни книжа.

Страните от Г-7 замразиха руски държавни активи за около 300 милиарда долара след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. Европейският съюз изчислява, че активи за 210 милиарда евро (за около 246 млрд. долара) от тях се държат в ЕС, главно под формата на държавни облигации в централния депозитар на ценни книжа на Euroclear.

"Голяма част от тези средства са обездвижени в Брюксел в Euroclear. Знам, че има правителства, които се опитват да изземат средствата. Но бих искал да предупредя, че това не е толкова лесно от правна гледна точка", каза премиерът Барт де Вевер пред репортери по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Де Вевер посочи, че активите включват средства от руската централна банка, които имат правен имунитет, което означава, че всяко политическо решение за изземването им може да има сериозни последици.

"Други държави също ще изтеглят държавните си средства. Това ще има системни последици и е много опасно от правна гледна точка. Вярвам, че трябва да държим тези държавни средства блокирани", каза той.

Белгийският премиер отбеляза, че е приемливо да се използват приходите от фондовете, за да се помогне на Украйна, но предупреди да не се използва главницата.

"Това е като кокошка, която снася златни яйца. Трябва да запазим тази кокошка. И накрая, когато говорим за мирен договор, тогава кокошката може да бъде поставена на масата. До този момент смятам, че е разумно да запазим ситуацията такава, каквато е днес", добави той.