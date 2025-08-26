Замразените руските държавни активи засега остават в хранилището на ценни книжа в Белгия

Руските държавни активи, замразени от началото на войната в Украйна, трябва да останат засега в хранилището на ценни книжа на Euroclear в Белгия, каза белгийският премиер Барт де Вевер.
Той добави,цитиран от Ройтерс, че изземването им в полза на Украйна би повдигнало правни въпроси.
Euroclear (или Euroclear Group) е базирана в Белгия група за инфраструктура на финансовите пазари, която е специализирана в сегмента на централния депозитар на ценни книжа.
Страните от Г-7 замразиха руски държавни активи за около 300 милиарда долара след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. Европейският съюз изчислява, че активи за 210 милиарда евро (за около 246 млрд. долара) от тях се държат в ЕС, главно под формата на държавни облигации в централния депозитар на ценни книжа на Euroclear.
"Голяма част от тези средства са обездвижени в Брюксел в Euroclear. Знам, че има правителства, които се опитват да изземат средствата. Но бих искал да предупредя, че това не е толкова лесно от правна гледна точка", каза премиерът Барт де Вевер пред репортери по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.
Де Вевер посочи, че активите включват средства от руската централна банка, които имат правен имунитет, което означава, че всяко политическо решение за изземването им може да има сериозни последици.
"Други държави също ще изтеглят държавните си средства. Това ще има системни последици и е много опасно от правна гледна точка. Вярвам, че трябва да държим тези държавни средства блокирани", каза той.
Белгийският премиер отбеляза, че е приемливо да се използват приходите от фондовете, за да се помогне на Украйна, но предупреди да не се използва главницата.
"Това е като кокошка, която снася златни яйца. Трябва да запазим тази кокошка. И накрая, когато говорим за мирен договор, тогава кокошката може да бъде поставена на масата. До този момент смятам, че е разумно да запазим ситуацията такава, каквато е днес", добави той.
Ти Путинова Русия за „демократичен свят“ ли я смяташ, бе Ганьовец? Знаеш ли как руските олигарси са направили богатствата си - С ОГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ от Путин и олигархичната му клика , собственост на целия руски народ, сиреч с ограбване на целия руски народ. Путин е този ,който от 30 години държи в ръцете си всички пари и богатства на най богатата на природни източници страна в света Русия. Той назначава олигарсите, раздава им държавни природни извори за 1 рубла , те продават нефт и …
газ на Европа и печалбите си ,вместо да отиват в икономиката за нейното възстановяване и развиване, отиват в техните джобове и тези на Путин, а после се изнасят на Запад и потъват в гърбатата на по силните икономики на САЩ и Германия. По същата логика Елцин/Путин внесоха в България, чрез нашия политически елит, огромни пари собственост на руски олигарси, неговите олигарси завзеха и сега владеят 80% от БГ икономика и вместо да си реинвестират печалбите в нея и развиват, те ги изнасят директно към военния бюджет на Путин, за да води той мръсната си война в Украйна с парите на БГ данъкоплатци.
„Демокрацията“ Ганьо си е родила ПРАВОВА ДЪРЖАВА, която отрича краденето на държавна собственост, намира я за МАЩАБНА КОРУПЦИЯ и глави на политици режи за това. Записано е в законодателството на ЕС. Но не и в руското и българско законодателство, поради наличието у нас на управляваща олигархична кохорта, въртяща руски мръсни пари.
Прочети целия коментар
Краденето е запазена марка на "демократичния" свят. Ще вземем парите на Русия за да платим на Евреина клоун да си воюва до последния украинец. Дайте малко и на ЖЕЛАЕЩИЯ Тенекиев да си завърши хотела..
Не било лесно ей, ама оркостан да избива украинци е много лесно.