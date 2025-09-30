Занемарената "Ротонда" пред Централна гара може да се превърне в място на култура

Културни събития и постоянни наематели, разнообразни бизнеси и услуги. Това са част от стъпките за използването и оживяването на запустялата от години "Ротонда" пред Централната жп гара. Мястото е на пътя на стотици хора, които всеки ден идват от или отиват към трите гари в района - двете автобусни и железопътната. То обаче от години е изоставено, мръсно, неприветливо и се възприема като опасно. Затова и хората масово го избягват.

Целта на инициативата за оживяване на "Ротондата" е пространството да се използва отново.

Концепцията как това да се случи е разработена по инициатива на район "Сердика" от екипа на Aгенция Imp-Act и ГРАДОСКОП, в партньорство с UnderGara и Компонента.

"Концепцията черпи вдъхновение от вече 10-годишната инициатива UnderGara и я актуализира с нуждите на града към днешна дата на база на предложения на десетки експерти в тематични работилници и проучване с участието на над 450 граждани, проведени тази година", казват замесените. По случай представянето на концепцията подлезът на "Ротондата" вече посреща туристи и минувачи с изложбата "Наследство с бъдеще", представяща културното наследство на града във фрагменти от картини на учениците от Професионалната гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов".

Според анкетата, направена в рамките на проучването, към момента повечето включили се в нея граждани казват, че избягват да минават през "Ротондата" до гарата. Най-много акнетирани смятат, че пространството може да се оживи чрез практични и социални функции – туристически информационен център, пазари, места за отдих и заведения. На второ място хората искат култура – музика, изложби, театър, кино и работилници, младежки и образователни инициативи.

Затова първата стъпка от концепцията е в "Ротондата" да се тестват краткосрочни инициативи - временни музикални и фестивални сцени, мобилни изложби, временни търговски и социални зони. Целта е да се провери реакцията на публиката и да се изработи оптимален модел, отсявайки успешните и ефективни дейности и формати.

"На база на анализа на постигнатите резултати, интереса и обратната връзка от тези пилотни намеси ще се планира и устойчиво програмиране: подготовка на календар и целево привличане на дългосрочни партньорства с културни оператори, неправителствени организации, образователни институции и бизнеси, които могат да превърнат "Ротондата" в постоянна активна зона", пише в концепцията.

В дългосрочен план трансформацията на пространството може да е успешна, само ако то е живо и приветливо постоянно. Затова там трябва да бъдат привлечени бизнеси и услуги, които към момента избягват пространството. Търговските площи в предгаровия площад "Ротондата" се управляват от общинското търговско дружество "Пазари Възраждане".

"Намаляването на пътниците на БДЖ в комбинация с влошения имидж на пространството през последните години води до спад в интереса от страна на наематели и запустяване на много от пространствата в подлеза. Въпреки ниските пазарни цени за наем на помещенията, около предгаровия площад се наблюдава висока концентрация на нефункциониращи обекти както на наземно, така и на подземно ниво. Това е индикация за слаб интерес към по-продължителен престой в територията и ограничено ползване на предлаганите услуги, което от своя страна води до нарастващ брой изоставени и неработещи обекти", пише в концепцията.

За всичко това трябва да има съгласие от Столичния общински съвет, както и вероятно да се осигури финансиране от местни бюджет.