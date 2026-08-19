Заплахата от Иран: ГЕРБ и ПП атакуваха Радев, а Димитър Стоянов порица "Файненшъл таймс"

НАТО обяви, че има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, след като "Файненшъл таймс" публикува неофициална информация, че Техеран обмисля удари в Европа, включително в България.

"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представител на НАТО.

"два вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран. По-рано днес на сайта на в. "Файненшъл таймс“ бе публикувана информация , че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво". Британското издание се позова нав Техеран.

Димитър Стоянов: Не бих посъветвал "Файненшъл таймс" да излиза с такива заглавия

Към момента българското министерства на външните работи няма официален коментар на информацията. Часове по-късно военният министър Димитър Стоянов каза, че "няма пряка заплаха за националната сигурност".

"Вчера получих документ от служба "Военно разузнаване“, в който ясно е записано, че пряка заплаха за националната сигурност няма, нито за обекти, на които са разположени американски самолети, нито за други обекти, които са на територията на България. Не само от страна на НАТО има отговор за готовност за отбрана, има отговор и от моя колега от Италия, който е отговорил общо взето, че не би посъветвал "Файненшъл таймс“ да излиза с такива изявления и аз бих споделил неговото мнение", каза още министър Стоянов.

Това са мнения, които всяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация и от партньорски служби и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма, допълни той.

По думите му "Иран играе неговата си игра като част от конфликта със САЩ, но България не е част от конфликта, а ние изпълняваме ангажиментите си като съюзник и имаме договор със САЩ".

Техеран на няколко пъти предупреждаваше, че България ще понесе отговорност за това, че е разрешила на САЩ да базира самолети-цистерни във военната авиобаза "Безмер". Според българските служби обаче няма непосредствена заплаха срещу страната. На официално ниво бяха проведени и разговори с висши представители на Иран.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са предприети всички възможни мерки за сигурност.

"За "Безмер" сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента", каза Демерджиев.

В авиобаза "Безмер" са дислоцирани два самолета-цистерни, като САЩ имат разрешение да разположат у нас до 8 машини и 250 души.

Преди това те бяха базирани на летището в София.

Контролирано изпускане на информация

"Това е контролирано освобождаване на информация. Това е част от информационната война, а не пряка заплаха", коментира експертът по национална сигурност Йордан Божилов, който призова властите да анализират в дълбочина коментара на Техеран. България трябва да обсъди допълнителни мерки за сигурност със САЩ и регионалните си партньори. Гърция може отново да разположи ракети "Пейтриът“ близо до границата с България. Необходими са и мерки за защита от тероризъм в страната. ГЕРБ: МВнР да извика иранския посланик ГЕРБ призова българското външно министерство да извика на разговор иранския посланик. "Информацията на "Файненшъл таймс“, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха", посочиха от ГЕРБ. "Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите". Още по темата Велислава Петрова към иранския си колега: Американските самолети в БГ не са за "преки военни действия" "Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на "логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях", посочиха от ГЕРБ. От партията настояват правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж. Правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание. ПП: За 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война За 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война, заявяват от "Продължаваме Промяната" в публикация във Фейсбук по повод информация на сайта на в. "Файненшъл таймс“.