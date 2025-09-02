"Заплахата от руснаците се увеличава". За разлика от Желязков шефът на НАТО видя хибридни действия в заглушаването на полети

НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети. Toва заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте два дни след като самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, загуби спътников сигнал, подаващ информация към GPS навигационната му система, във въздушното пространство на България.

Самолетът все пак кацна безопасно в неделя на летище Пловдив.

"Вземаме това много на сериозно", заяви Рюте на пресконференция в Люксембург с премиера на херцогството Люк Фриден и министърката на отбраната Юрико Бакес.

Рюте смята, че заглушаването е част от сложна кампания на Русия за "хибридни заплахи", като прекъсването на подводни кабели в Балтийско море, заговор за убийството на германски индустриалец и кибератака срещу Националната здравна служба на Великобритания.

"Винаги съм мразил думата "хибриден", защото звучи толкова мило, но това заглушаване на граждански самолети, с потенциално катастрофални последици, е точно хибридно", посочи той.

Малко по-рано българският премиер Росен Желязков коментира, че България няма да разследва заглушаването на самолета на Фон дер Лайен, защото "такива неща се случват ежедневно". Според него тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи.

Асошиейтед прес изготви карта с близо 80 инцидента, проследяващи кампанията на смущения в цяла Европа, за които бива обвинявана Русия и която шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур неотдавна описа като "потресаващо безразсъдна".

Откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. западни официални представители неведнъж са обвинявали Русия в десетки атаки и други инциденти, вариращи от вандализъм до палежи и опити за убийство.

Намесата от страна на Русия включва заглушаване и подправяне. Заглушаването означава, че силен радиосигнал прекъсва комуникациите, докато подправянето заблуждава приемника на сигнала, като го кара на мисли, че се намира на друго място или във време, което не отговаря на действителността, отбелязва АП, цитирана от БТА.

"Заплахата от руснаците се увеличава с всеки изминал ден. Нека не бъдем наивни: това може да засегне и Люксембург, може да стигне и до Нидерландия", каза Рюте.

"С най-новата руска ракетна технология например, разликата сега между Литва на фронтовата линия и Люксембург, Хага или Мадрид е пет до десет минути. Толкова време отнема на тази ракета да достигне тези части на Европа", отбеляза генералният секретар на НАТО.

Целият континент е под "пряка заплаха от руснаците", предупреди Рюте.

"Всички ние сме на източния фланг сега, независимо дали живеете в Лондон или в Талин", добави той.