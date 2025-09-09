Започна учебната година за учениците на Американския колеж в София

Американският колеж в София (АКС) откри във вторник за 165-и път новата учебна година. Колежът започва по-рано с цел да предостави четири допълнителни дни, посветени на професионалното развитие на учители с акцент върху сътрудничество при усъвършенстването на педагогическите практики и инструменти за оценяване на ученическите постижения.

Приемът след 7. клас в колежа е силно конкурентен. Кандидатите трябва да отговарят на високи академични стандарти и да положат приемен изпит. Завършилите в АКС получават както българска, така и американска диплома, което ги подготвя за прием във водещи университети по целия свят.

Всички семейства на ученици, приети в Американския колеж в София след успешно положен приемен изпит, могат да кандидатстват ежегодно за намаляване на таксата за обучение на база финансова нужда. Семействата извън София могат да получат и допълнително намаление заради разходите за настаняване, благодарение на щедри дарения от благодетелите на учебното заведение. Тази година Американският колеж в София отпусна 2 547 073 лв. като част от програмата за намаляване на учебната такса, както и 29 пълни стипендии.

Успехът на този модел се отразява в приема на випускниците след колежа. Тазгодишните

зрелостници от Випуск 2025 са приети в едни от най-престижните образователни институции в света и в България. Сред тях са университетите Йейл, Дюк и UCLA в Съединените щати; Оксфорд, Лондонското училище по икономика и Сейнт Андрюс във Великобритания; Университет "Бокони" в Италия и Университет "Еразъм" в Нидерландия; Американският университет в Благоевград, Софийският университет, Медицинският университет – София, както и Университетът за наука и технологии в Хонконг.

Основан през 1860 г., Американският колеж в София е най-старото американско учебно заведение извън САЩ и водеща частна гимназия в България. Учебният комплекс, разположен на 116 декара в София, включва модерни класни стаи, научни лаборатории, театри, спортни съоръжения и напълно оборудвано общежитие за 28 ученици, което приема възпитаници от населени места извън София.