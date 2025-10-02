Започва конкурсът "Корпоративен дарител" 2025

Започва тазгодишното издание на конкурса "Корпоративен дарител", който през 2025 г. навършва 20 години. Той е създаден от Български дарителски форум с идеята да отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, да популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и да задава високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България.

"Корпоративен дарител 2025“ е отворен за кандидатстване до 27 октомври 2025 г.

Кандидатстването става чрез онлайн-формуляр или офлайн – чрез попълване на апликация, която можете да изтеглите от ТУК.

Насоките за кандидатстване ще ориентират кандидатите в различните категории и необходимите за тях документи и т.н.).

Категории в конкурса (количествени и качествени):

Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, които целенасочено, осъзнато и системно са инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи;

Най-добра доброволческа програма: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд;

Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем;

Първи стъпки в корпоративното дарителство: отличава компаниите, които „прохождат“ във филантропията. Те могат да кандидатстват с първите си дарителски инициативи, реализирани основно през 2024 г.;

Дарителска подкрепа за трудни каузи: отличава компании, които инвестират ресурси и подкрепят непопулярни, нееднозначно приети в обществото ни каузи. Тези каузи са свързани главно с отстояване на правата на човека и основните демократични ценности;

Разнообразие в подходите за дарителска подкрепа: отличава компании, които целенасочено и системно инвестират в подкрепа на общественозначими каузи посредством многообразни подходи.

Най-щедър дарител: кандидатите се разделят в кандидатите се разделят в четири подкатегории в зависимост от годишния им оборот за съответната година и/или брой служители;

Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги, доброволен труд): наградата се връчва на компанията, направила материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност;

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите.

В рамките на конкурса Управителния съвет на БДФ присъжда наградата за личност със значим принос за развитие на дарителството в България.

Данните в количествените категории се верифицират от "Делойт България", а тези в качествените се оценяват от жури в състав: Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Дарина Георгиева (Глобален договор на ООН), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).

Победителят в категорията за партньорство се избира чрез гласуване сред членовете на БДФ и след предварителна селекция от журито.

В критериите за класиране в конкурса са отразени стандартите за дарителски практики на БДФ, приети от членовете на Форума през 2018 г. Според промяна в регламента на конкурса през 2020 г., програми, спечелили награда в дадена категория, не могат да кандидатстват в същата категория през следващите две години.

По традиция победителите в конкурса се обявяват на официална церемония, която тази година ще бъде на 20 ноември във Vivacom Art Hall.

Медийни партньори на конкурса са БНТ, БНР, БТА, BGlobal, Mediapool.bg, Forbes България и Порталът на неправителствените организации в страната.

Конкурсът и церемонията са с подкрепата на: Фондация Америка за България, фондация „Еврика“, Американска фондация за България, Делойт България, VIVACOM, творческа агенция proof.,Elektrick.me и Event Design.