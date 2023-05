Започва ли украинската контраофанзива?

Министерството на отбраната на Руската федерация твърди, че на 11 май въоръжените сили на Украйна са атакували в Соледарско направление в Донецка област на Украйна „по цялата линия на съприкосновение между страните с дължина над 95 километра“. Изявлението направи представителят на Министерството на отбраната на Руската федерация Игор Конашенков, цитиран от независимото руско издание Медуза.

Русия превзе украинския град Соледар в източната Донецка област през януари.

През деня, според Министерството на отбраната, части на въоръжените сили на Украйна са извършили 26 атаки, в които са участвали над хиляда военнослужещи, до 40 танка и друга военна и специална техника. „Всички атаки на части от въоръжените сили на Украйна са отбити. Не бяха допуснати пробиви в отбраната на руските войски “, каза Конашенков.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски на свой ред заяви следобед на 12 май след заседание на щаба на Върховния главнокомандващ, че подразделенията на въоръжените сили на Украйна „използвайки свръхусилия“ са спрели руските сили и „ дори ги отблъснали обратно” в някои посоки.

Вечерта на 11 май някои близки до военните среди канали в Телеграм съобщиха, продължава Медуза, че е започнала контранастъпление на Въоръжените сили на Украйна. Съобщава се, че украинските военни са направили пробив в района на Соледар, започнали са операция за обкръжаване на руските сили в Бахмут, а близо до Харков са забелязани голям брой украински танкове, които се насочват към границата с Русия. Руското министерство на отбраната обаче заяви, че съобщенията за „пробиви в отбраната“ в различни сектори на фронта не отговарят на истината.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в интервю на 11 май, че е необходимо „малко повече време“, за да се подготви контранастъплението на въоръжените сили на Украйна.

Въоръжените сили на Украйна провеждат "формиращи операции" в очакване на планирано контранастъпление на фронта, съобщи CNN. Спомагателните или подготвителните операции включват удари по оръжейни складове, командни центрове, бронирани и артилерийски системи.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) напреднаха с 2 км в района на Бахмут, заяви украинската заместник-министърка на отбраната Ганна Маляр, цитирана от украинската новинарска агенция УНИАН.

Врагът разпространява фалшиви информации, за да оправдае провала си в битката за Бахмут, каза още украинската представителка.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 12/05/23. pic.twitter.com/YTyYlV98Hu