Започва проект за интегрирана грижа за деца с диабет в България

Специализираната болница за активно лечение на детски болести "Проф. д-р Иван Митев" съвместно с Фондация "За доброто" и експертния екип на Future Values обявяват началото на съвместен проект, насочен към подобряване на грижата за деца с диабет в България. Проектът цели въвеждане на модел за интегрирана грижа на деца с диабет, който поставя пациента и неговото семейство в центъра на лечението и подкрепата.
Проектът ще се реализира в три основни етапа.
Първият етап е създаване на обучително пространство за деца с диабет и техните родители. В рамките на проекта ще бъде изградена зала в Специализираната детска болница в София. Пространството ще служи за провеждане на обучения, практически занятия и индивидуални сесии, целящи по-добро разбиране и управление на заболяването както от децата, така и от техните семейства. Информираният родител и подготвеното дете са ключови за добрия контрол на заболяването. Залата е проектирана от експерти на Фондация "За доброто" и от архитектурно студио „Ателие 3“. Проектът се финансира от Министерството на здравеопазването и лечебното заведение.
Вторият етап е анализ на съществуващия модел на работа по методологията на Value-Based Healthcare – Здравеопазване, основано на ползите. Експертите от Future Values ще извършат детайлен анализ на текущия начин на работа в Клиниката за лечение на деца с ендокринологични заболявания и диабет. Анализът има за цел да идентифицира пътят на пациента и процесите на грижа: диагностика, лечение, административно-организационни предизвикателства, психо-социално подпомагане. Целта е по-ефективно използване на наличните ресурси на системата и подобряване на грижата за децата с диабет.
Третият етап е представяне на резултатите и изготвяне на предложение за актуализиран модел на финансиране. Въз основа на анализа ще бъде изготвено конкретно предложение за надграждане на начина, по който се финансира лечението на деца с диабет. Основният акцент ще бъде поставен върху превенцията, интегрираната грижа, обучението на пациентите и семействата и контрола на заболяването – мерки, които значително намаляват предотвратимите хоспитализации и избягват тежки усложнения.
За да бъдат децата с диабет здрави, те не трябва да подлежат само на болнично лечение, а да имат знания, подкрепа и достъп до постоянна грижа в общността. Проектът се вдъхновява от успешния модел на холандските клиники Diabeter – една от водещите структури за грижа за деца с диабет в света. Diabeter доказва, че когато лечението е интегрирано, проследимо и ориентирано към превенция, резултатите са по-добри, децата живеят пълноценен живот, усложненията се отлагат значително във времето, удовлетвореността на медицинския персонал е значително по-висока и като цяло е по-ефективна грижа.
