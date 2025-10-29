Заподозрени за обира на Лувъра признаха участие в кражбата. Бижутата са в неизвестност

Двама души, арестувани във връзка с кражбата на френските кралски бижута от Лувъра, са признали участието си в обира и са задържани под стража, съобщи в сряда Парижката прокуратура.
Прокуратурата на Париж също посочи, че откраднатите бижута не се намират в ръцете на властите.
Двамата заподозрени ще бъдат изправени пред разследващ съдия и може по-късно в сряда официално да им бъдат повдигнати обвинения, заяви прокурорът на Париж Лор Бекуо по време на пресконференция.
Обирът, извършен посред бял ден в Аполо галерията на Лувъра, привлече вниманието на света, след като крадците избягаха с бижута на стойност десетки милиони евро.
Двамата мъже бяха арестувани в събота вечер и задържани за разпит, който продължи 96 часа. Двама други заподозрени все още се издирват.
Първият заподозрян, на 34 години, е с алжирско гражданство. Той има предишни регистрации за пътнотранспортни нарушения и е бил идентифициран чрез ДНК, открита върху един от скутерите.
Вторият заподозрян, на 39 години, е нелегален таксиметров шофьор и куриер, роден в Обервилие, предградие на Париж. Той е бил известен на полицията заради утежнена кражба. Според прокуратурата неговата ДНК е открита върху стъкло, счупено от една от витрините.
"Няма никакви доказателства, че четиримата извършители са получили каквато и да е помощ отвътре в музея," заяви Бекуо.
"В момента те се намират пред разследващ съдия с цел да им бъдат повдигнати официални обвинения за въоръжени кражби, извършени от организирана престъпна група. По принцип наказанието за този тип престъпления е до 15 години затвор и тежка глоба," добави тя.
В издирването са участвали над 100 следователи. Властите са успели да проследят заподозрените, след като са анализирали над 150 ДНК проби и са изследвали няколко предмета, оставени от групата на местопрестъплението – ръкавици, каска и светлоотразителни жилетки.
Един от мъжете е бил арестуван на летище "Шарл дьо Гол", докато се е опитвал да напусне страната. Той е бил спрян при проверка на паспортите, преди да се качи на вечерен полет за Алжир, разказва CNN.
Откраднатите бижута – сред които изумрудено колие с повече от 1000 диаманта, подарено от Наполеон на втората му съпруга – не са били открити при арестите.
Крадците нахлули в Аполо галерията на горния етаж на Лувъра, където се съхраняват френските кралски бижута, на 19 октомври. Те използвали стълба, монтирана на камион, за да влязат през прозорец в една от най-разкошните зали на музея.
Разбили две високосигурни витрини и избягали с девет предмета, включително комплект диамантени и сапфирени бижута, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс.
