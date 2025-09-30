Заподозрените в подкуп автомобилни инспектори остават в ареста

За постоянно в ареста остават двамата служители на агенция „Автомобилна администрация“, заподозрени в получаване на подкуп от шофьори, превозващи техниката за концерта на Роби Уилиямс. Това реши във вторник Софийският градски съд. Решението не е окончателно.

Борис Борисов и Георги Георгиев бяха задържани след сигнал от организаторите на концерта. Шофьорите, които са чужденци, твърдят, че са били спрени в района на комплекса "Църна маца". Инспекторите им обяснили, че имало проблем с тахошайбите им и ако не искат да бъдат глобени, трябва да платят подкуп. Пари са взети от трима шофьори – двама са дали по 200 лв., а третият – 300 евро, твърдят разследващите. Тъй като имало "езикова бариера", инспекторите използвали приложението "Гугъл транслейт". Един от шофьорите бил изпратен до банкомат, защото нямал кеш.

Историята намери и международен отзвук. Световните агенции разказаха за нея през последните часове.

Двамата обвиняеми излязоха с различна версия за събитията от миналата седмица. Те твърдят, че им бил предложен подкуп, но те отказали. Не подали сигнал, защото били наясно чия техника превозват и не искали да създават проблеми. Според тях при разпитите чужденците мълчали, а говорели само преводачите им.

Прокуратурата настоя за постоянен арест. Адвокат Ивайло Йорданов, защитник на единия от служителите, коментира, че нямало данни за повреда на тахошайбите и следователно няма основание да се иска подкуп. Той подчерта, че на няколко пъти съдът се е мотивирал с обществената и медийната реакция, за да остави обвиняемите в ареста.

В определението си съдът посочи, че доказателствата към момента сочат, че този случай вероятно не е инцидентен. Бе посочено още, че инспекторите са заплашили шофьорите, че ще бъдат задържани, ако не дадат подкуп. Освен това нямало доказателства, че са отстранени от работа, което значи, че могат да извършат други престъпления. Транспортният министър Гроздан Караджов твърди, че двамата са уволнени.