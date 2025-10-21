Заради Discoverer държавата увеличава с 4 млн. лв. участието си в "София Тех Парк"

Държавата увеличава акционерното си участие в “София Тех Парк” с близо 4 млн. лв. Уточнява се, че средствата ще са за разходи по суперкомпютъра.
Във вторник правителството даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на “София Тех Парк” АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. за покриване на оперативните разходи на “Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс” за 2025 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Средствата са предоставени от бюджета на Министерството на иновациите и растежа.
Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата годината, посочват от Министерския съвет.
От кабинета уверяват, че със средствата ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на суперкомпютъра. Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.
През април надграждането на българския суперкомпютър Discoverer бе успешно завършено и машината вече разполага с нови системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект на бизнеса, научната общност и публичния сектор в Европейския съюз.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
смешници жалки!