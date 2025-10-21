Заради Discoverer държавата увеличава с 4 млн. лв. участието си в "София Тех Парк"

Държавата увеличава акционерното си участие в “София Тех Парк” с близо 4 млн. лв. Уточнява се, че средствата ще са за разходи по суперкомпютъра.

Във вторник правителството даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на “София Тех Парк” АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. за покриване на оперативните разходи на “Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс” за 2025 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Средствата са предоставени от бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата годината, посочват от Министерския съвет.

От кабинета уверяват, че със средствата ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на суперкомпютъра. Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

През април надграждането на българския суперкомпютър Discoverer бе успешно завършено и машината вече разполага с нови системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект на бизнеса, научната общност и публичния сектор в Европейския съюз.