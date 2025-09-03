"Заради МТК Гроуп". В антикорупционната комисия е имало сигнал срещу Борис Бонев

Лидерът на “Спаси София” обяви, че в края на миналата година срещу него е имало сигнал в антикорупционната комисия и той е давал показания заради съмнения за конфликт на интереси, свързани с частната фирма “МТК Гроуп”, която отговаря за 16 обществени линии в София.

"Срещу мен имаше сигнал в КПКОНПИ за това, че моята дългогодишна борба с “МТК Гроуп” била конфликт на интереси по някакви причина. Разбира се това се оказа невярно и комисията правилно прецени, че не може да бъде продължено”, обясни Бонев по време на представянето на идеите на “Спаси София” за промяна на цените в градския транспорт от новата година.

Бонев и "Спаси София" от години критикуват договорите, които Столичния общински съвет сключва с частната фирма и алармират, че договорът с фирмата коства на общината милиони.

Договорът между общината и “МТК Гроуп” е сключен от ГЕРБ, ВМРО и “Атака” през 2016 г. И е на стойност 141 млн. лв., а тогава фирмата дори няма лиценз за превозвач. През годините общината и фирмата водят спорове колко трябва да струва услугата, като "МТК Гроуп” няколко пъти настоява за увеличение на парите, които получава от общината.

През февруари Столичният общински съвет реши да удължи договора на фирмата с общината до 2029 г., а тогава все още коалиционните партньори от ПП-ДБ и "Спаси София" определиха решението като скандално и обявиха, че “договорите за външни услуги са за 4 млн. Лв., цената на километър е по-висока от тази на общинското дружество "Столичен автотранспорт” и това ощетява общината с близо 2 млн. лв. годишно.

Няколко седмици след това от “МТК Гроуп” атакуваха Бонев и “Спаси София” в позиция, в която отричат твърденията им и заявяват, че “Спаси София" години наред се опитват да злепоставят транспортния оператор МТК ГРОУП ООД, поднасяйки на обществото и на гражданите на София изопачени финансови показатели, манипулирани изчисления за печалби и евентуални ползи, прикриване на действителното състояние и обективните възможности на Столичен автотранспорт ЕАД, както и откровени лъжи”.

Според тях "личната вендета на Бонев" е заради търговската марка "Спаси София”.

"Собствениците на МТК ГРОУП ООД са и собственици на търговската марка "Спаси София" и отказаха да я прехвърлят на Бонев и компания, които се нуждаеха от нея за извършване на политическа и стопанска дейност. От това следва, че общинските съветници от СС са в условията на конфликт на интереси по отношение на предложенията и гласуванията в общинския съвет, касаещи частния транспортен оператор”, гласи позицията на фирмата, която обслужва 16 линии.

Бонев смята, че "икономическото мнозинство" се опитва да запушва устите на всички общинари, които се”противопоставят на източването на столичния бюджет от това частно дружество”.

"Автотранспортът пред умишлен фалит"

Според председателя на "Спаси София" столичният автотранспорт се тласка умишлено към фалит, а множеството реформи, които могат да се направят, се отхвърлят от "икономическото мнозинство" в София.

"Ние сме изключително притеснени, че столичният автотранспорт умишлено се води към фалит като дружество, за да може това да бъде използвано като аргумент много от линиите да бъдат приватизирани догодина, подобно на схемата “МТК Гроуп”, която многократно сме доказвали, че е в ущърб на Столична община", заяви Бонев.

По думите му съветниците от "икономическото мнозинство” на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепниците от “Възржадане” и Карлос Контрера саботират процеса на реформи в градския транспорт и затова са пренебрегнали доклада на “Спаси София” за сливане на четирите общински транспортни дружества.

"Това можеше да спести десетки милиони. Колегите от икономическото мнозинство обаче саботират този процес. Това не е случайно, защото те назначиха директори в тези дружества и ще продължат да имат отпор срещу оптимизациите на разходите”, заяви Бонев.

В началото на юли 2024 г. Столичния общински съвет смени без конкурс и след двудневни скандали бордовете на директорите на "Център за градска мобилност", "Столичен електротранспорт", "Столичен автотранспорт", "Метрополитен", "Топлофикация София" и "Софинвест". Последва сега и политическо напрежение, след като кметът Васил Терзиев наложи вето и влезе в остър спор с областния управител от ГЕРБ Стефан Арсов, като в крайна сметка сагата беше решена от съда, който остави новите шефове на постовете им.

"Моето притеснение, че моделът на “МТК Гроуп” ще бъде мултиплициран от други пакети линии през следващата година и половина под претекста, че положението в градския транспорт е зле, а “МТК са работили по време на протестите”, обясни Бонев.

Според него ГЕРБ и другите формации в СОС ще използват тези аргументи. По думите му, "ако пристъпят към подобна схема, докладът ще бъде внесен от Карлос Контрера или отцепниците от "Възраждане", защото са кученцата на ГЕРБ и ще свършат работа, когато става въпрос за далавера, която ГЕРБ се срамува да предложи, но ще подкрепи".