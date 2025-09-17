Заради случая в Русе: Митов получи "медал" за "неадекватно поведение"

"Медал" под формата на пътен знак за ограничение на скоростта от 30 км/ч беше връчен символично на правителноството от трибуната по време на дебатите по вота на недоверие в сряда.
"Жестът" дойде от опозиционната формация "Продължаваме промяната-Демократична България" като знакът бе връчен на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от народната представителка Елисавета Белобрадова. Той реферира към случая с побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров.
В нощта на 3-ти срещу 4-ти септември шефът на полицията в Русе беше пребит след спречкване с група младежи, а първоначално това доведе до разнородни версии.
Още от самото начало има доста противоречия и неясноти за начина, по който са се разиграли събитията. За изясняването на въпроса кой е провокирал спречкването, прераснало в бой, е важно да се установи с каква скорост се е движел автомобилът.
Според МВР там е имало пътен занк за ограничение на скоростта до 30 км/ч. Но BG Elvеs публикуваха кадър от запис на охранителна камера от същото място и час на побоя и се вижда, че там има кол, но не и знак. Тоест, знакът е поставен по-късно, за да се "докаже" версията на МВР за превишената скорост на автомобила.
"След като не дадохте нито един отговор на въпросите за "завладяната държава", ви връчваме този медал, който е символ на абсолютно неадекватното ви поведение", заяви Белобрадова и остави знака на стола до вътрешния министър.
"Това в момента е още едно доказателство за вашата некомпетентност. МВР знаци не поставя", каза в отговор Митов.
"Дано не сте го взели от улицата, защото може да стане някоя катастрофа", каза Делян Добрев от ГЕРБ.
"След цялата тази история в Русе, в която няма нито една официално подадена информация, отговаряща на истината, единственото което можа да направи държавата е да сложи знак", заяви Белобрадова и посочи, че знакът е символ.
В отговор Даниел Митов попита с какво е излъгал на пресконференцията в Русе, посветена на посегателството над русенския полицейски шеф: "Има ограничение на скоростта в зоните, в които се е случил инцидентът, затова общината е тръгнала да си слага знак".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Нима след,като министъра си получи знака ще преживее катарзис и ще започне реформа в мвр?
От тези пърформанси и метафори няма никакъв смисъл. Получава се едно голямо лигавене от страна на опозицията и журналистите,които се опитват да накарат Митов да проумее ситуацията. Няма значение дали младежите са се движели с 50 или 80 км/ч. Не може да се докаже! Има ли знаци за жилищни зони в Русе и другите градове, дори и в София няма. Защо няма? Всеки може да ги сметне ,че са всякакъв вид зони,но не и жилищни,както е посочено в ЗДП. Какво прави МВР за да се отстрани този пропуск? Нищо! Никой …
не го пита колко дрифтъри са санкциониран,колко "състезатели"са задържани в страната. Колко неизправни автомобили и мотоциклети са спрени от движение
Масово се движат автомобили с неизправни светлини,без брони и калници и с меизправни ауспуси.
Другарите от ПП-ДБ се сватосаха с руснаците от Меч! Да им честитим!
Тиквен медал за цялото правителство
А бе и аз не харесвам Митов, ама като се сетя за два неандерталеца преди него, на име Рашков и Демерджиев, и ми става чак симпатичен.
Напразни жестове, забавни повърхностно, но Къдравата Сю ще схване само от бой по тиквата
Алал да му е.