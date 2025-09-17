Заради случая в Русе: Митов получи "медал" за "неадекватно поведение"

"Медал" под формата на пътен знак за ограничение на скоростта от 30 км/ч беше връчен символично на правителноството от трибуната по време на дебатите по вота на недоверие в сряда.

"Жестът" дойде от опозиционната формация "Продължаваме промяната-Демократична България" като знакът бе връчен на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от народната представителка Елисавета Белобрадова. Той реферира към случая с побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров.

В нощта на 3-ти срещу 4-ти септември шефът на полицията в Русе беше пребит след спречкване с група младежи, а първоначално това доведе до разнородни версии.

Още от самото начало има доста противоречия и неясноти за начина, по който са се разиграли събитията. За изясняването на въпроса кой е провокирал спречкването, прераснало в бой, е важно да се установи с каква скорост се е движел автомобилът.

Според МВР там е имало пътен занк за ограничение на скоростта до 30 км/ч. Но BG Elvеs публикуваха кадър от запис на охранителна камера от същото място и час на побоя и се вижда, че там има кол, но не и знак. Тоест, знакът е поставен по-късно, за да се "докаже" версията на МВР за превишената скорост на автомобила.

"След като не дадохте нито един отговор на въпросите за "завладяната държава", ви връчваме този медал, който е символ на абсолютно неадекватното ви поведение", заяви Белобрадова и остави знака на стола до вътрешния министър.

"Това в момента е още едно доказателство за вашата некомпетентност. МВР знаци не поставя", каза в отговор Митов.

"Дано не сте го взели от улицата, защото може да стане някоя катастрофа", каза Делян Добрев от ГЕРБ.

"След цялата тази история в Русе, в която няма нито една официално подадена информация, отговаряща на истината, единственото което можа да направи държавата е да сложи знак", заяви Белобрадова и посочи, че знакът е символ.

В отговор Даниел Митов попита с какво е излъгал на пресконференцията в Русе, посветена на посегателството над русенския полицейски шеф: "Има ограничение на скоростта в зоните, в които се е случил инцидентът, затова общината е тръгнала да си слага знак".