Заради снимка по бельо московчанин бил задържан и обвинен в "ЛГБТ пропаганда", опитали да го пратят на война

В Москва полицията задържала мъж след проверка на телефона му, в който служителите на реда откриха снимки по бельо. Инцидентът, за който съобщава телеграм каналът "Москва срещу мобилизацията", се случил на улицата: московчанинът бил спрян от полицаите, те претърсили съдържанието на смартфона му и след като видяли снимките без тениска и по долни гащи, го отвели в полицейското управление.
Според самия арестуван, полицията го е държала около едно денонощие. Там го заплашвали с наказателно дело по члена от Наказателния кодекс за "ЛГБТ пропаганда" и му предлагали да "решат проблема", като подпише договор с Министерството на отбраната за последващо изпращане на война срещу Украйна. Мъжът отказал подобни условия.
След освобождаването си той публикува история в Instagram, от която се разбира, че е напуснал Русия. "Момчета, спешно изтрийте всички снимки по бельо от социалните мрежи! В ход е акция и почистване. Никой няма да избегне "правосъдието", пише той.
Репресивните практики срещу ЛГБТ хората в Русия се засилиха, след като Владимир Путин подписа закон през декември 2022 г., забраняващ "пропагандата на нетрадиционни сексуални отношения и трансджендър прехода". А през есента на 2023 г. Върховният съд на Русия обяви несъществуващото "Международно ЛГБТ движение" за екстремистка организация. След това вълна от проверки заля страната: клубове, които провеждаха куиър събития, и издателства, издавали литература с "ЛГБТ пропаганда", бяха подложени на атака.
През пролетта на 2024 г. Министерството на вътрешните работи започна да обсъжда възможността за създаване на регистър с данни за ЛГБТ руснаци, съобщиха източници на „Медуза“ във ведомството. По думите им дори била разглеждана опцията за публична база данни – "за да може всеки да провери приятел или годеница". Освен това силите за сигурност се опитват да държат под контрол онези, които вече са попаднали във вниманието на властите – "чрез Център "Е" е издадена заповед "да се следи новият криминогенен елемент".
За да може нещо да се ползва като пропаганда, като минимум то трябва да бъде публикувано или разпространявано по някакъв начин, а не да седи в колекцията снимки в личния телефон. Но дори и да бъде публикувано, остава открит въпросът как снимка по бельо непременно се явява лгбт пропаганда? А не хетеросексуална- жените не харесват мъже по бельо?? Или просто реклама на бельо??? Но в завършеното фашистко государство путлеристан, такива аргументи не важат. Отделно пак са го закъсали с набирането на пушечно месо.
То затуй жужето все обикаля като наказано по фронта, щото се снима гол до кръста и целува малки деца по коремчетата...