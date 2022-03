Заседанието на кабинета се отлага заради среща с американския министър на отбраната

Министърът на отбраната САЩ Лойд Остин

Насроченото за днес заседание на Министерския съвет се отлага, съобщи правителствената информационна служба без да посочи причини.

Ной-вероятно става въпрос за пренареждане на програмата на премиера Кирил Петков, който преди ден обяви, че тази седмица очаква посещение на американския министър на отбраната Лойд Остин. По думите на Петков правителството ще обсъди с Пентагона охраната на българското небе.

Междувременно Би Би Си съобщи, че американският министър на отбраната Лойд Остин, който е на обиколка в България и Словакия, ще обсъди със съюзниците на НАТО "системите за противовъздушна отбрана, с които украинците знаят как да работят".

В материала си британската медия описва как Русия търси нови попълнения и тактики за войските си в Украйна.

"Напредъкът на руските войски в Украйна като цяло е в застой", отбелязва неназован високопоставен американски служител пред медията.

Руснаците са изстреляли над 980 ракети. Руските военни са посветили 75% от общия си батальон на тактически групи в инвазията. В южната част на Украйна руски военни кораби обстрелват райони около Одеса и има повишена военноморска активност в северната част на Черно море. Мариупол е изолиран.На север руските настъпления като цяло са в застой близо до Киев.

САЩ разговарят със съюзници, които имат системи за противовъздушна отбрана, с които украинците знаят как да работят - и можем да очакваме системите за противовъздушна отбрана да бъдат обсъдени по време на пътуването на американския министър на отбраната Лойд Остин в Словакия и България, съобщава Би Би Си.

Словакия и България разполагат със зенитни системи С-300 съветско производство, с които може да борави украинската войска.

Словакия вече даде принципното си съгласие нейната система за ПВО да бъде предоставена на Украйна с условието веднага да бъде заменена от друга.

Българското правителство отговаря с мълчаливо несъгласие на исканията на Украйна за военна помощ. Причината е, че коалиционният партньор БСП е против. Не е съвсем ясна и позицията на президента Радев да се помогне на Украйна с оръжие. Той е по-активен в странното настояване не натовски самолети, а български МиГ-оведа пазят българското небе, при положение че е ясно, че българските изстребители са малко и в недобро техническо състояние, отбелзява Би Би Си.

В сряда Лойд Остин имаше среща с турския си колега Хулуси Акар. Двамата са обсъждали руската инвазия в Украйна, отговора на НАТО и отношенията между САЩ и Турция в областта на отбраната, съобщи Лойд Остин в Туитър.

Today, I met with my Turkish counterpart Hulusi Akar @tcsavunma to discuss Russia’s unprovoked invasion of Ukraine, @NATO’s unified response, and our strong bilateral defense relationship. pic.twitter.com/ydvhzj8rfX — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 16, 2022

Очаквайте подробности