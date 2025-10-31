Защитата на Благомир Коцев поиска пускане от ареста и прекратяване на делото

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска в петък той да бъде освободен от ареста, а делото му прекратено заради липса на доказателства за извършено престъпление.
Ако прокуратурата откаже, ще бъде внесено ново искане за промяна на мярката му за неотклонение, обяви адвокат Ина Лулчева.
В петък прокуратурата официално обяви края на разследването срещу варненския кмет и започва предявяване на събраните над 60 тома доказателства срещу него. Адвокатите на Коцев твърдят, че от тези материали става ясно, че не Коцев е искал подкупи, а други хора от негово име
"Поради което си позволихме да напомним на разследващите един случай, приключил с осъдителна присъда от Върховния съд - срещу така наречения Живко Суджука - Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава мисля действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си. Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука", коментира Лулчева, цитирана от БНР.
Делото се води срещу кмета Благомир Коцев, двамата общински съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кателиев и Николай Стефанов, а към тях е присъединена и медийната съветничка на Коцев - Антоанета Петрова.
Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от началото на юли след повдигането на две обвинения, а през тази обвиненията станаха общо 4 обвинения.
Коцев е обвиняем в корупционно престъпление и принуда като в началото на разследването прокуратурата твърдеше, че има и престъпна група, но след това се отказа от тази формулировка.
Заедно с кмета обвиняеми са двама общински съветници от ПП-ДБ – Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и пиарката на Коцев – Антоанета Петрова.
Според прокураутрата още в началото на мандата преди две години Коцев е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт”. Казал ѝ, че ако не изпълни разпореждането му, ще остане без работа.
Разследващите смятат, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тази сума е 15% от стойността (1.5 млн. лв.) на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове.
Димитрова е основният свидетел на прокуратурата. Тя неизменно печели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища, докато на власт е предишният кмет – Иван Портних от ГЕРБ.
След смяната на кметската управа Димитрова губи търгове и обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията, която не намира нищо нередно в процедурата. Нейното решение е потвърдено и от Върховния административен съд. След това Димитрова подава сигнал за корупция.
Коцев, в съучастие със Стефанов, се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на друга фирма, собственост на Ивайло Маринов, твърдят още прокурорите. Последният също бе арестуван през лятото. Той прекара известно време под стража и след това бе освободен.
Още по темата:
"Знам ти и майчиното мляко". Шефът на "Антикорупция" е уличен в брутален натиск върху зам.-кмета на Варна
На Коцев е повдигнато обвинение и за поискан подкуп от Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. За да се реализира проектът му, трябвало да се направи промяна на устройствения план и да се измести трасето на булевард. В показанията си Георгиев твърди, че са му поискани "60 бонбона", т.е. 60 хил. евро. затова и обвинението е за точно тази сума.
Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.
Към момента Коцев продължава да е в ареста. Най-вероятно защитата му ще поиска той да бъде освободен, тъй като след като разследването е приключило отпада риксът обвиняемият да повлияе на свидетели или върху събирането на доказателсва.
Тъпоглавите мЮлЮционери не могат да измислят нищо освен елементарни скечове скалъпени по модела Вишински, от който не са мръднали.
Случаят със суджука е еднакъв само за лековерните. На защитата е ясно, че част от обвиненията са опасни и потенциално водещи към затвора. Та затуй започват да лъжат и да измислят гротески, белким станат симпатични в очите на лековерните. Всъщност, лъжите на обвиняемите и техните защитници са позволени от закона. Лошото за тях ще дойде по-късно. хи хи хи
Театъра свърши, започва цирка.
Това е един и същ троляк - безполезен старчок-милиционер.
Май са спрели копейките на мазньо и ушанката Дрънкалов. От известно време, копи-пействат само от старите факсове.
Калтак смотан, много държиш да датат още 672 милиона на Тиквата и Прасето щото са обедняли
Благомир Коцев е "виновен" за това, че им осуети пладнешките обири.Виновен им е, че техните хора не печелят поръчки.Виновен е, че не е от Герб и е "виновен, че не се поддаде на заплахи и не смени вярата си като дебелото момче.Без вина е виновен!
То хубаво е приключило, ама Свинетурата дали откри "неизвестния" депутат? Заради когото "разследването" беше преместено на "случайно избраните" от една възможност софийски съдебни състави. Абе то е толкова явна политическа репресия, че няма накъде повече. Даже и троляка на Прасетата не вярва в тия глупости, ама си драпа за копейките.
Пламенка е ясна... Другият "нов" свидетел в момента започна строеж докато го няма Коцев... Биляна Якова - "новият основен свидетел" е с преписка в прокуратурата от 2024 год.... За прогр. Интегриран градски транспорт булката получава 400000 лв. заплата за ИЗВЪНРЕДЕН труд, 8 години след приключването на проекта през 2016 год.... Булката си е писала 360 часа извънреден труд, въпреки, че по закон е до 150 часа... Общ. предпр. Градски транспорт закъсва и сметките са запорирани от съда... …
Парите, които булката си е "изработила" са 8% от дълга на Градски транспорт... Затова Коцев я изхвърли, а преписката в прокуратурата за трудолюбивата булка си отлежава, отлежава, отлежава...
Изсмукано от пръстите. Обвинения, които приличат на всичко друго , но не и корупция. Къде е корупцията да поискаш да се прехвърлят пари на ОБЩИНАТА към сметка на ОБЩИНСКА ФИРМА. Къде е доказателството, че е било под заплаха за уволнение. Какво доказетелство ще посочи бизнесменът, който искал да преустрои центъра на Варна и заради това да се измести булевард, (!) за своя полза, че са му искани 60 хи лв. Та само това негово искане показва, че този бизнесмен е корумпират до мозъка на костите, защото …
така е свикнал преди Коцев- да дава, за да получава нещо в закононарушение. Ами третото обвнение. Този какво доказателство освен думите си ще посочи. Едно показват тези твърдение- ВЪВ ВАРНА, ПРЕДИ Б. КОЦЕВ, Е БИЛО ПРАКТИКА ДА СЕ ДАВАТ ПОДКУПИ НА ПРЕДИШНАТА ВЛАСТ И СЕГА КОГАТО ТЯХНОТО НЕ СТАВА, ТЯ СИ ИМА ПРОБЛЕМ. Кога облагодетелствани бизнесмени ще станат подсъдни за склоняване към корупция? Всичко идва от тях, те не признават правила и закони, когато искат нещо, много често газят през пресото и предлагат подкупи. Има подаваща се на това власт / хора.