Защитата на Благомир Коцев поиска пускането му от ареста

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той стои вече втори месец.

Адвокат Ина Лулчева съобщи в петък, че заседанието на Софийския градски съд трябва да бъде насрочено през следващата седмица.

“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото, няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, казва Ина Лулчева.

Тя изрази надежда, че кметът на Варна няма да бъде държан под стража, докато бъде сменено ръководството на общината.

Пет граждански протеста се проведоха във Варна в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев след неговото задържане под стража след акция на прокуратурата и антикорупционната комисия.

Демонстрациите се провеждаха под мотото “Долу ръцете от политическите затворници” и “Свобода за политическите затворници”.

Отделно се проведоха няколко големи протеста в подкрепа на варненския кмет и в София.

Варненският кмет и другите двама общинари от "Продължаваме промяната" бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

В последствие излязоха публични твърдения, че Пламенка Димитрова е получавала обществени поръчки за десетки милиони по време на управлението на ГЕРБ във Варна. Бойко Борисов е присъствал на коктейл, организиран от нейната фирма "Залива-47".