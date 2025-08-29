Защитата на Благомир Коцев поиска пускането му от ареста

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той стои вече втори месец.
Адвокат Ина Лулчева съобщи в петък, че заседанието на Софийския градски съд трябва да бъде насрочено през следващата седмица.
“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото, няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, казва Ина Лулчева.
Тя изрази надежда, че кметът на Варна няма да бъде държан под стража, докато бъде сменено ръководството на общината.
Пет граждански протеста се проведоха във Варна в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев след неговото задържане под стража след акция на прокуратурата и антикорупционната комисия.
Демонстрациите се провеждаха под мотото “Долу ръцете от политическите затворници” и “Свобода за политическите затворници”.
Отделно се проведоха няколко големи протеста в подкрепа на варненския кмет и в София.
Варненският кмет и другите двама общинари от "Продължаваме промяната" бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.
В последствие излязоха публични твърдения, че Пламенка Димитрова е получавала обществени поръчки за десетки милиони по време на управлението на ГЕРБ във Варна. Бойко Борисов е присъствал на коктейл, организиран от нейната фирма "Залива-47".
