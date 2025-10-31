Защо са важни 30-те лева към минималната заплата

Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.

Бюджет 2026 още не е представен, а управляващите започнаха да отстъпват по някои предварително обявени параметри. Минималната работна заплата ще бъде 620 евро, както е по закон, а не 605 евро, както бе предварително обявено в бюджета на НОИ.

Защо тези 15 евро се оказаха толкова важни, че да предизвикат заплаха от страна на синдикатите за национални протести?

Първо, минималната заплата трябва да бъде 620 евро, защото така трябва да бъде по закон. Всяко друго решение би било незаконно.

Но това не е най-важното. Погледнете данните на Националния статистически институт за средните заплати във всички области на страната извън София-град.

За икономиката на българската столица каква е минималната работна заплата вече няма почти никакво значение. Тя е икономически надживян фактор, който вече не определя отношенията между труда и капитала.

В София пазарната икономика работи. Средната заплата е 1730 евро (без да броим огромната сива икономика в сектора на услугите) или близо три пъти над бъдещата минимална заплата.

В община Ловеч средната брутна заплата обаче е 900 евро. Тя би била много по-ниска, ако не беше армията от държавни и общински чиновници, чиито доходи са сравнително прилични.

Какво остава за трудещите се хора по заводите?

В Троян, например, заводи и цехове има много. Безработицата е много ниска, както и заплатите. В Пловдив икономическата зона е огромна, а средната заплата е 2300 лева. Тя е по-ниска от средната в страната, въпреки че Пловдив се превърна в емблема на българската реиндустриализация.

Огромна част от работната ръка в градовете от калибъра на Троян са държани на заплати, които са обвързани с минималното възнаграждение. Лесно е. Просто няколко по-големи работодатели могат да се съберат в някое кафене и да се разберат за таван на заплатите.

Местната и централната власт нехаят. В общия случай те са си прибрали комисионната за завода в бедния град, а някой едър политик с джипка е прерязал лентата. Дали заплащането е справедливо няма никакво значение.

И така единственият изход за добрия българския работник е да напусне малкия град, а за работодателя да си внесе работник от Централна Азия, за когото тия 15 евро върху заплатата са наистина голяма работа.