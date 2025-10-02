Защо София може да изпадне в криза с боклука

София е изправена пред нова криза с боклука. Ако се случи, няма да е за първи път.

Повтарят се вече проигравани сценарии, които можеше да бъдат предвидени. Най-малкото защото е ясно, че в боклучавия бизнес няма случайни играчи. Каквато е обичайната практика (и то не само у нас), става дума за предварително договорени помежду им многомилионни печалби и територии. А начините, по които може да влезе конкурент, сме ги гледали в мафиотските филми.

Реалността като катастрофичен филм

Съвсем възможно е в неделя, 5 октомври, софийските райони "Люлин" и "Красно село" да останат без сметосъбиране. Към настоящия момент не се знае кой би могъл да го извършва.

И тези два района, населявани от около 186 000 души, може да не са единствените затънали в боклук анклави, тъй като не е изключено към края на годината и първите дни на 2026 г. почти цяла София да се окаже в същата ситуация.

Причината е, че договорите със сегашните чистачи в почти целия град изтичат. Нови няма, а вероятно скоро няма да има заради проблемите с мегапоръчката за чистенето в следващите 5 години. Общината няма собствен капацитет да извършва дейностите. А сключването на временни извънредни договори може да се окаже доста неизгодно. Още повече, че не е ясно колко временни ще са те.

План Б, В…

Към момента най-спешно е да се намери решение за чистенето на "Люлин" и Красно село".

В сряда от общината съобщиха, че обслужването е възложено на общинското дружество "Софекострой", след като единственият кандидат за тази част от обявената поръчка предложи много високи цени. Става въпрос за консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки.

След задействането на План Б за тези райони остава да виси въпросът колко камиона за боклук има общинската "Софекострой" и може ли да поеме работата. И въпреки че точна бройка не се посочва, от общината на няколко пъти казаха неофициално, че техниката не е достатъчна. Сега двата района се чистят с 52 камиона.

Дружеството "Софекострой", което отговаря за "Красна поляна", със сигурност има по-малко от 10, а според общинския съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова става въпрос за 4 камиона, от които два не работят.

Проверка на Mediapool показа, че общината няма договор със "Софекострой" за чистенето на "Люлин" и "Красно село" от 5 октомври. Изпратено е само възлагателно писмо. В четвъртък от дружеството са отказали да поемат работата заради липса на техника и време да осигурят такава, научи Mediapool.

Без отговор остава въпросът защо общината не се обърна по-рано към общинската фирма, за да ѝ даде време да осигури камиони. Друга тема е, че тези камиони могат да бъдат наети от някой от сегашните или бъдещи чистачи на София на потенциално високи цени. Нещо, което вече се е случвало.

Според представители на местната власт отказът на "Софекострой" да свърши работата може да е част от саботажа за боклука, довел до патовата ситуация с чистенето.

Според един от източниците на Mediapool, общината е поискала оферта и от фирмата "Зауба", която сега работи в "Люлин" и "Красно село". От там били съгласни да продължат да чистят, но на пъти по-висока от сегашната цена.

Така е много възможно в неделя да се окаже, че контейнерите с боклук в двата района просто ще преливат, защото няма кой да събере отпадъците. По неофициална информация е възможно положението да се спасява от друго общинско дружество - Столичното предприятие по третиране на отпадъците, което оперира завода за боклука. Но и това ще е временно и недостатъчно ефективно решение.

Този сценарий може да се разгирае още няколко пъти до началото на следващата година в почти цяла София. Но как се стигна до тук?

Забавяне

Причината за потенциалната криза с боклука е развоят по мегапоръчката за чистенето на София, обявена през юни 2025 г. Процедурата тръгна, след като един от договорите за чистене - този за "Люлин" и "Красно село", вече беше изтекъл и удължен с максималните възможни 6 месеца (до 4 октомври).

От общината обявиха, че документите за търга са били готови още през март, когато са внесени за одобрение от Агенцията за обществени поръчки. То обаче се забавило необосновано дълго. Неясно е защо търгът не беше организиран много по-рано, след като за сроковете на настоящите договори се знае от деня на подписването им преди 5 години.

Търгът се забави допълнително и заради множеството искания за разяснения от страна на потенциалните участници.

Без конкуренция

Въпреки привидната конкуренция, оценена положително и от кмета Васил Терзиев, в крайна сметка се оказа, че състезанието за чистенето на София е предрешено. До етапа с отварянето на офертите по 6 от 7-те позиции, на които е разделена София, стигна само по едно дружество. Включително и за чистенето на "Люлин" и "Красно село".

От "Да, България" първи обявиха, че другият кандидат за тези два райони - турската фирма "Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Шикрети" се е отказала. А преди това нейни камиони, паркирани в София са били запалени. Турската фирма кандидатства и за още една зона, която вероятно ще спечели.

Конкуренцията се сви и заради изненадващото отнемане на регистрацията за превоз на отпадъци на друга турска компания. Тя беше част от консорциум подал документи за чистенето на две от седемте зони. Дружеството получава документа от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София на 3 септември. На 16 септември регистрацията е прекратена. От екоминистерството, към което е регионалната екоинспекция, обясниха за Mediapool, че документът е отменен "във връзка с неизпълнение на изискванията на чл. 78, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците".

Въпросният текст гласи: "В тридневен срок от постъпване на заявлението (за регистрация за превоз на отпадъци - б.а.) компетентният орган по ал. 5 изисква по служебен път издаването на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения и проверява дали е заплатена дължимата такса". От това излиза, че РИОСВ-София не е направило въпросната служебна проверка и затова документът на турската фирма е анулиран.

Неофициално от местната власт обясняват, че имат данни, че върху някои от участниците е оказван натиск да се откажат. Така единственото дружество, стигнало до отваряне на ценовата оферта за "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", също не е декриптирало предложението си. Така е отпаднало и към момента за тази зона няма кандидати. Тоест поръчката в тази си част е провалена и трябва да се обявява наново.

А договорът с настоящия чистач в "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" изтича в началото на декември.

Астрономически цени, космическа такса смет

Към окапването на конкуренцията се прибавят и астрономическите цени на някои от останалите в предрешената надпревара кандидати. По шест от седемте позиции, на които е разделен търгът, остана само по едно дружество.

Ако поръчката приключи така, бизнесът би се разделил между консорциум с участието на фирмата, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки ("Транс 2025"), дружество, регистрирано във Варна и някога притежавано от "Титан интернешънъл холдинг" ("БКС Чистота"), компания на Румен Гайтански-Вълка ("Зауба") и турската фирма със запалените камиони - единственият чуждестранен играч до момента.

Цените на част от тях (с изключение на турската фирма и една от двете оферти на българската "БКС Чистота") са в пъти по-високи от прогнозната стойност, определена от общината. За чистенето на 17 района в София, разделени в 6 лота (без позицията, за която не са останали претенденти), новите кандидат-чистачи са подали оферти за общо 839 млн. лева за период от 5 години. Прогнозата на общината е 2.3 пъти по-малка или 362 млн. лева.

Съгласието с тези условия би означавало драстично поскъпване на такса смет, плащана от софиянци. Ако към това се прибави и влизането в сила на принципа "замърсителят плаща", което трябва да се случи от 1 януари 2026 г., скокът в таксата може да е между 5 и 7 пъти, обясняват неофициално от общината.

Решение по поръчката

Официално от местната власт обявиха, че ще вземат решение как да продължат поръчката поотделно за всяка от позициите. Ясно е, че за "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" ще трябва да се обявява нов търг.

Неофициалната информация е, че администрацията ще прекрати процедурата и за всички зони, в които предложените цени са в пъти по-високи от планираните. А това са "Люлин" и "Красно село", "Възраждане", "Оборище" и "Триадица-център", "Средец", "Лозенец" и "Студентски", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". Така няма да се сключат договори с консорциума около фирмата, свързвана с Таки, със "Зауба" на Румен Гайтански-Вълка и с дружеството "БКС Чистота".

То все пак може да получи чистенето в "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", тъй като офертата му за тази зона е близка до прогнозната стойност, определена от общината. Може да се върви към договор и с турската фирма за чистенето на "Илинден", "Надежда" и "Сердика", чиято оферта е по-ниска от прогнозната стойност.

За районите, останали без чистачи, може да бъде обявена нова поръчка с пряко договаряне в условията на извънредност. Не е ясно обаче дали няма да има юридически пречки за това.

За частично прекратяване на търга за чистенето призоваха и коалиционните партньори на кмета Васил Терзиев от "Да, България". Останалите партии в коалицията за София - ДСБ и "Продължаваме промяната" не са се изказвали официално по темата.

Всяко от тези потенциални решения може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, ръководена от Росен Карадимов. А това може да проточи доста прекратяването на част от процедурата и подписването на договорите по другата част.