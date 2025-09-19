Руският опозиционен политик Владимир Кара-Мурза заяви в ефира на телевизия „Дожд“, че чуждестранните лаборатории не публикуват данни за второто отравяне на Алексей Навални, довело до смъртта му, поради неформални споразумения между разузнавателните служби.

Кара-Мурза цитира собствения си опит. През 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ му е предало документи на ФБР за разследването на отравянията му през 2015 и 2017 г., но резултатите от тестовете били засекретени. Въпреки съдебния иск, в хода на който опозиционният лидер получил документи, потвърждаващи умишленото отравяне, названието на веществото не била разкрита дори в съда. От над 1200 страници материали 206 в крайна сметка останали напълно засекретени, а ФБР, по думите на политика, се позовало на закон, забраняващ разкриването на методите на разузнавателните служби.

„Войната си е война, политиката си е политика, санкциите са си санкции, но разузнавателните служби поддържат свои собствени канали за комуникация и своите споразумения. Ако западните лаборатории публикуват резултатите [от изследванията на биологическия материал на Навални], това ще бъде официално потвърждение, че Руската федерация, под ръководството на Путин, продължава да произвежда и използва забранени химически оръжия, в противоречие с установената международна конвенция за химическите оръжия. Тогава ще трябва да се действа, да се реагира по някакъв начин. Очевидно те не искат да правят това“, каза Кара-Мурза.

Преди два дни Юлия Навална обяви, че лаборатории в две западни страни са потвърдили отравянето на съпруга ѝ в затворническата колония „Полярен вълк“, но отказват да публикуват резултатите „по политически причини“. Навална подчерта, че западните страни нямат правно основание да започнат разследване за убийство, но тя ще продължи да настоява за публикуване на данните. „Твърдя, че Владимир Путин е виновен за убийството на съпруга ми. Обвинявам руските разузнавателни служби в разработване на химически и биологични оръжия и настоявам лабораториите да публикуват резултатите си“, заяви тя. Юлия Навална призова западните политици да спрат да „флиртуват с Путин“, припомняйки, че той е извършвал подобни престъпления не само в Русия, но и в чужбина.

Алексей Навални почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония № 3 в село Харп. По това време той беше прекарал близо 300 дни в изолация. Следственият комитет заяви, че причина за смъртта е внезапна аритмия, свързана с „комбинирано заболяване“, но независими разследвания поставиха под съмнение официалната версия. The Insider съобщи, че в проекта за решение на Следствения комитет са посочени оплакванията на политика от силна коремна болка, повръщане и конвулсии, но тази информация е пропусната в окончателния документ. След смъртта на Навални следователите са иззели 75 предмета от наказателната колония, с които той е бил в контакт, включително дрехи, книги и дори сняг от площадката за упражнения. Руският Следствен комитет официално отказа да образува наказателно разследване за смъртта на Алексей Навални, а съдът отхвърли жалбата, подадена от майката на политика.