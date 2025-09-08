Засилва се контролът върху пешеходците. Сто лева вече е глобата за неправилно пресичане

През следващите месеци полицията ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков пред журналисти по повод влезлите в сила от 7 септември промени в закона за движението на пътищата, според които които глобата за пресичащи неправилно става сто лева.

„Правилата са променени, така че са засегнати всички участници в движението по пътищата. Предстои един сезон от септември-октомври месец, в който нашето внимание, акцентът към установяване на нарушения на пешеходци е доста повишен с оглед увеличаването на произшествията с участник пешеходец", заяви Бликнаков.

С пост във Фейсбук от Главна дирекция „Национална полицията“ припомнят какви са изискванията за пресичане на пешеходците.



На пресичащите е забранено да използват мобилни телефони или други средства, които им отвличат вниманието. От полицията уточняват, че се забранява пресичането непосредствено зад или пред спрял на спирка автобус. Пешеходците имат задължението да го изчакат да потегли и да пресекат след това при добра видимост за тях и за шофьорите. Тази промяна е във връзка с множество инциденти, настъпили след внезапно изскочили пешеходци на пътното, уточняват от полицията.

Увеличава се наказанието при преминаване през ограждения, на забраняващ червен сигнал на светофарна уредба от 50 на 100️⃣ лева.

По-големи са и глобите за маловажните нарушения, въвежда се глоба за превишаване на средната скорост, както и санкциониране на база записи от камерите на общините. Освен това за превишена скорост книжката се отнема в повече случаи. Разширени бяха и правата на пътните полицаи за контрол на трафика с цивилни автомобили.

Малко над 3700 случая превишавания на скоростта са отчетени през почивните дни, като 470 от тях чрез започналото засичане на средна скорост в определени отсечки, каза главен инспектор Богданов.

"Това не са стряскащи цифри, нашите камери, които ежедневно работят в цялата страна, отчитат много повече нарушения", коментира той.