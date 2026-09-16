Засилва се натискът върху Йотова за секретността на помилванията

Увеличават се критиките и натискът на експерти към президента Илияна Йотова за непрозрачността на помилванията и липсата на ясно обяснение защо е помилван наркотрафикантът Огнян Атанасов.

"Аз бих я посъветвала да сподели с българската нация, която иска да олицетворява още пет години, да разкаже точно начина си на разсъждение по случая. Какви са ѝ мотивите? На какво е обърнала внимание, какви аргументи са натежали, ако е имало недостиг на информация, нека да го каже", коментира експертът по помилването доц. Ива Пушкарова в подкаста на Асен Генов.

Тя допълни, че ако Йотова даде разумно обяснение на хората, те ще го разберат: "В крайна сметка никой не може да знае дали ще настъпи рецидив, защото решението да се извърши престъпление е на престъпника."

Ива Пушкарова бе назначена за председател на Комисията по помилванията към президентството през 2012 година след скандалите с помилванията по време на мандата на Георги Първанов и Ангел Марин.

По това време Mediapool разкри, че Марин е помилвал лидера на "Евророма" Цветелин Кънчев, въпреки че цялата Комисията по помилванията е била против. Помилвани са и много убийци, въпреки съпротивата на експертите.

"Евророма" подкрепя Георги Първанов за спечелването на първия и втория му мандат.

След медийните разкрития Цветелин Кънчев излезе и открито заяви, че Първанов му е обещал да не лежи нито ден в затвора. В резултат на тази сделка очевидно е бил помилван, за да не лежи в затвора, което предизвика огромен публичен скандал към момента на разкриването на информацията.

Изваждането на тази информация бе лична заслуга на работата на Комисията по помилванията по време на администрацията на президента Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова.

Заради наложената от Пушкарова безпрецедентна публичност на помилванията през следващите няколко години скандалите бързо затихват. През 2017 година Пушкарова е уволнена от Илияна Йотова със странния аргумент, че Комисията по помилванията не работи достатъчно прозрачно.

Комисията става "секретна"

След уволнението обаче Комисията не става по-прозрачна, а точно обратното. Информацията за помилванията бавно започва да изчезва от сайта на президентството и към момента дори съставът на Комисията тъне в секретност, предизвиквайки сериозни спекулации.

"Неизвестността на състава на Комисията по помилванията е огромен проблем. Не се знае колко са експертите в нея и каква е тяхната експертиза. Това е част от процеса на взимане на решението за помилването", коментира Пушкарова.

Според нея позицията на Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов е неясна. "Доверих се на експертите" е позиция, която не носи политическа отговорност, каза Пушкарова.

Преди ден Наталия Киселова, бивш правен съветник на президента и председател на парламента, също обяви, че трябва да се разкрие кои са членове на Комисията по помилванията.

"Очаквам следващите дни да се оповестят поименно членовете на комисията и ще се види, че това са уважавани лекари", каза Киселова пред БНР.

"Единственият случай на среща (със затворник) е на вицепрезидента Маргарита Попова. Тя направи среща с лице, осъдено на смърт - наказание, променено на доживотна присъда без замяна. И дилемата пред всеки е да реши как да направи компромис между справедливостта и, от друга страна, хуманността, милосърдието. Това е сериозен въпрос, става дума за хора, извършили най-тежки престъпления. Във всичките мандати най-често случаите са такива - когато дълго са стояли в затвора, настъпват отклонения", разказа Киселова.

Самата Илияна Йотова казва, че изваждането на случая с помилването на Огнян Атанасова е "лична атака" срещу нея.

Кадър на БСП и Орешарски

Проверка на Mediapool показва, че след уволнението на Ива Пушкарова за шефка на Комисията по помилванията е назначена Лидия Руменова. Тя е дългогодишен кадър на БСП, съветник на Сергей Станишев и ключов кадър по време на сваленото след протести правителство на Пламен Орешарски.

По време на кабинета "Орешарски" тя е председател на Сметната палата. Не е ясно защо Руменова е назначена като шеф на Комисията за помилванията, след като няма никаква експертиза в тази област. Към момента не е ясно дали тя все още заема този пост.