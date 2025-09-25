Заслужавате истината, а не интерпретацията на изкуствения интелект за нея

Всички ние искаме да разбираме света около нас. Може би искаме повече яснота за войната в Газа или за това какво прави нашето правителство за здравеопазването, на което разчита семейството ни. Може да е нещо толкова просто като промяна в маршрута на автобуса, която ще засегне ежедневното ни пътуване до работа. Независимо колко значим или банален е въпросът, ние имаме право на новини, на които имаме доверие.

Всички го правим - скролваме фийда на социалните мрежи, виждаме шокиращ клип или сензационна история, която сякаш не може да не споделим. Но сега трябва постоянно да се съмняваме кое е истинско и кое е създадено от изкуствен интелект (AI).

Съдържанието, генерирано от AI, е толкова убедително и оформя толкова много от информацията, която консумираме, че рискуваме вече да не можем да се доверим на нищо. А недоверието е горивото, което подхранва конспирациите, социалната поляризация и отчуждението от демокрацията.

Ценността на онова, което наричаме "новини", се разклаща от инструментите, които уж са предназначени да ни помогнат да осмислим света.

В Световния ден на новините, 28 септември, ние искаме да подчертаем, че обществеността има право на фактите, които професионалните журналисти и организациите, работещи по целия свят, са ангажирани да откриват, потвърждават и споделят.

Въпреки това, технологичните компании, които създават системите за AI, използван ежедневно от милиони хора по света, изоставят отговорността си към истината.

Проучване, проведено тази година от BBC, установи, че половината от отговорите, генерирани от AI на запитвания, свързани с новини, пропускат важни детайли и правят други ключови грешки.

Оказа се, че AI асистентите, тествани от проучването, систематично генерират развалени факти, измислени или погрешно приписани цитати, информация извън контекста или перифразирани репортажи.

И какво от това?

Полезно е, спестява време, ще се подобри, можем да живеем с грешките. Да, но в случая не говорим за рецепта за торта или препоръки за ваканция.

Заложена е демокрацията, защото общество без общо разбиране за това какво е истина не може да взема информирани решения. А хора, които разчитат на лъжливо изопачаване на оригиналния независим и точен журналистически труд, рискуват да се изгубят в токсичното блато на полуистините и злонамерените манипулации.

Това не е далечна, абстрактна параноя. Интернет вече е наводнен със синтетична измама, предназначена да заблуждава, да генерира кликове и да промотира тезите на заинтересовани страни. Гласове, лица и заглавия, генерирани от AI, влошават информационната екосистема, често без ясен произход или отговорност.

Междувременно трудът на журналисти, служещи на обществен интерес, особено в местни, регионални и независими медии, се заграбва без разрешение, алгоритмично се препакетира, за да се разпространи наново без никаква компенсация.

Това явление може би е по-зловредно от очевидните, шокиращи измами (deepfakes), които всички сме виждали, защото неточностите са далеч по-фини, правдоподобни и е много по-вероятно да заблудят.

Свидетели сме на саботаж на новините, на които иначе трябва да разчитаме, и това изтощава вече и без това изчерпаните резерви на общественото доверие.

Така че, какво може да се направи?

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Световната асоциация на издателите на новини (WAN-IFRA), заедно с бързо растящ колектив от други организации, представляващи хиляди професионални журналисти и редакции по света, настояват за спешни промени в начина, по който разработчиците на AI взаимодействат с новините и хората, които ги произвеждат.

Много от радио- и телевизионните оператори и издателите на новини, които представляваме, използват AI отговорно, за да подобрят журналистиката си, без да компрометират редакционната почтеност, например чрез автоматизиран превод, откриване на дезинформация или персонализиране на съдържанието. Те са наясно, че внедряването на тези инструменти трябва да е принципно, прозрачно и внимателно управлявано.

Пет призива към лидерите на AI революцията

Затова ние представяме пет ясни искания към технологичните компании за AI. Тези изисквания не са радикални; те са реалистични стандарти, базирани на здрав разум, които всеки етичен разработчик на технологии може и трябва да приеме:

Няма съдържание без съгласие. Системите на AI не трябва да се обучават върху новинарско съдържание без разрешение. Това съдържание е интелектуална собственост, създадена чрез сериозна работа и обществено доверие. Несанкционираното заграбване на новинарско съдържание е кражба, която подкопава и двете.

Системите на AI не трябва да се обучават върху новинарско съдържание без разрешение. Това съдържание е интелектуална собственост, създадена чрез сериозна работа и обществено доверие. Несанкционираното заграбване на новинарско съдържание е кражба, която подкопава и двете. Уважавайте стойността. Висококачествената журналистика е скъпа за производство, но е жизненоважна за благосъстоянието на обществото. AI инструментите, които се възползват от този труд, трябва да компенсират създателите ѝ справедливо и добронамерено.

Висококачествената журналистика е скъпа за производство, но е жизненоважна за благосъстоянието на обществото. AI инструментите, които се възползват от този труд, трябва да компенсират създателите ѝ справедливо и добронамерено. Бъдете прозрачни. Когато съдържание, генерирано от AI, се храни от новинарски източници, тези източници трябва винаги да се цитират и посочват с линк, защото точността и посочването на авторството имат значение. Ние имаме право да знаем откъде идва информацията и дали се различава от оригинала.

Когато съдържание, генерирано от AI, се храни от новинарски източници, тези източници трябва винаги да се цитират и посочват с линк, защото точността и посочването на авторството имат значение. Ние имаме право да знаем откъде идва информацията и дали се различава от оригинала. Защитавайте плурализма. Инструментите на изкуствения интелект трябва да усилват плуралистичната, независима журналистика в обществен интерес. Здравата информационна среда изисква представителен подбор на различни гласове.

Инструментите на изкуствения интелект трябва да усилват плуралистичната, независима журналистика в обществен интерес. Здравата информационна среда изисква представителен подбор на различни гласове. Работете с нас. Каним AI компаниите да влязат в сериозен, ориентиран към решения диалог с новинарската индустрия. Заедно можем да разработим стандарти за точност, сигурност и прозрачност, но само ако технологичните компании виждат журналистите като партньори, а не като доставчици на безплатни данни за монетизация.

Смятаме това за гражданско предизвикателство, което засяга всеки човек, който разчита на достоверна информация, за да взема решения за живота си, да формира достоверни мнения или да реши за кого да гласува.

Технологичните компании говорят много за доверие, но доверието не се гради с приказки.

Ние призоваваме лидерите на AI революцията да поемат контрол над този проблем сега! Те имат властта да оформят бъдещето на информацията, но все още не виждаме, че вземат достатъчно сериозно опасните недостатъци на инструментите си и потенциалните последствия от тях.

Без спешни, коригиращи действия изкуственият интелект няма просто да изопачава новините – той ще унищожи способността на обществеността да се доверява на нещо или на някого, което ще бъде катастрофална новина за всички нас.

*Лиз Корбин е директор на новините в Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), а Винсент Пейрейн е изпълнителен директор на Световната асоциация на издателите на новини (WAN-IFRA). Mediapool.bg е част от глобалната кампания на "Световния ден на новините" (World news day) за утвърждаване стойността на журналистиката, основана на факти.