Застраховка "злополука" ще пази всеки клиент на атракцион

Всеки доставчик на атракционна услуга - влакче, водно колело, въздушен балон и т.н, ще трябва да се регистрира в публичен регистър към Министерството на туризма. В допълнение за всеки потребител на такава услуга трябва да има задължителна застраховка "Злополука". Това предвижда проектозакон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, който беше одобрен от правителството днес.

Приемането на законопроекта става след серия от инциденти през лятото, които завършиха с жертви. През август дете загина при инцидент с парашут в Несебър, а жена почина след като беше премазана от ATB в курорта Слънчев бряг.

"Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. България ще има ясни правила и контрол за всяка атракция - на сушата, във въздуха и по вода", каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след заседанието на правителството.

Той припомни, че поредица от инциденти това лято показа липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционни съоръжения.

"Атракционите не са просто забавление - те са дейност с потенциален риск. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите", допълни Караджов.

Законопроектът за атракционите

Освен регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър и задължителна застраховка "Злополука" за всеки потребител, се въвежда и изискване за ежедневни проверки на съоръженията.

Всеки атракцион трябва да разполога с правила за безопасност, които а са поставени на видно място. Освен това трябва да има отговрник по безопасността, както и план за безопасност за всяка атракция, предвижда законопроекта.

Деца под 14 години няма да се допускат до атракционите без придружител.

Контролът върху съоръженията ще се прави отакредитиран орган - Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Морска администрация", общини, Комисията за защита на потребителите и други, предвижда законопроекта.

Промяна в нормативни актове

Законопроектът предвижда изменения и в четири нормативни акта. Това са Кодексът за застраховането, Кодексът на търговското корабоплаване, Законът за гражданското въздухоплаване и Законът за автомобилните превози. Целта на промените е създаване на единна система за контрол и безопасност.

Проектътзаконът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услугие е преминал обществено обсъждане. Той получава "широка подкрепа от експерти, общини и браншови организации", се казва в съобщение на транспортното министерство.

В законопроекта са отразени предложения от граждани и заинтересовани страни, посочват от транспортното министерство..

"Това е закон на отговорността - към децата, туристите и обществото. Всеки, който предлага атракционни услуги, ще трябва да докаже, че може да гарантира тяхната безопасност. Всеки гражданин ще има правото да знае, че е защитен", заяви министър Гроздан Караджов.

След одобрението от Министерския съвет, законопроектът ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.

След приемането му от парламента се предвижда шестмесечен преходен период за привеждане на дейността на операторите в съответствие с новите изисквания.