Застудяване и дъжд през новата седмица

В понеделник на много места в низините и в котловините ще бъде мъгливо. В останалите райони до обяд ще е слънчево, съобщи БНТ.

Минималните температури ще са между 6 и 11°, а максималните - от 17 до 22°, в София - 19. В немалко райони от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо и следобед. В останалата част от страната ще започне постепенно увеличение на облачността. През нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.

В близките дни облачността ще е по-често значителна, очакват се и валежи от дъжд.

Във вторник ще вали на много места в цялата страна, а в сряда - главно в източната половина. Температурите рязко ще се понижат - първо максималните; ще са между 10 и 15°.

В четвъртък и минималните ще паднат с 3-4° и ще са предимно между 5 и 10°. Тогава вероятността за валежи намалява, а облачността ще се разкъсва.

В петък отново ще се увеличи и ще вали в цялата страна.