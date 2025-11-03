 Прескочи към основното съдържание
Застудяване и дъжд през новата седмица

Сн. БГНЕС, архив
В понеделник на много места в низините и в котловините ще бъде мъгливо. В останалите райони до обяд ще е слънчево, съобщи БНТ.
 
Минималните температури ще са между 6 и 11°, а максималните - от 17 до 22°, в София - 19. В немалко райони от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо и следобед. В останалата част от страната ще започне постепенно увеличение на облачността. През нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.
 
В близките дни облачността ще е по-често значителна, очакват се и валежи от дъжд.
 
Във вторник ще вали на много места в цялата страна, а в сряда - главно в източната половина. Температурите рязко ще се понижат - първо максималните; ще са между 10 и 15°.
 
В четвъртък и минималните ще паднат с 3-4° и ще са предимно между 5 и 10°. Тогава вероятността за валежи намалява, а облачността ще се разкъсва.
 
В петък отново ще се увеличи и ще вали в цялата страна.

Ключови думи

времето
  1. Мазен Кумунис
    #1

    Глобално затопляне. ;)

