Засягат ли България санкциите на САЩ срещу "Лукойл"?

Управлението по контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ изброява десетки дъщерни дружества на "Лукойл", които попадат под преките американски санкции, но всички те са базирани в Русия.
В съобщението на американското финансово министерство не са споменати задграничните дружества на "Лукойл", но санкциите ще се прилагат и върху всички задгранични бизнеси, в които руската компания има над 50% собственост. В това число, изглежда, попада и българският бизнес на "Лукойл".
"В резултат на днешните действия, цялото имущество и интереси в собственост на посочените или блокирани лица, описани по-горе, които се намират в Съединените щати или са във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC", се казва в съобщението на американското правителство.
В него се допълва, че "всички компании, които са собственост, пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече от едно или повече блокирани лица, също са блокирани".
"Нарушенията на санкциите на САЩ могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на американски и чуждестранни лица. OFAC може да налага граждански санкции за нарушения на санкциите на основата на обективна отговорност", се казва в съобщението.
Допълва се, че финансовите институции и други лица могат да рискуват да бъдат изложени на санкции за участие в определени транзакции или дейности с посочени или по друг начин блокирани лица.
"Чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят услуги, включващи военно-индустриалната база на Русия, включително всички лица, блокирани съгласно E.O. 14024 (въпросният пакет санкции), рискуват да бъдат санкционирани от OFAC", се казва в съобщението на САЩ.
Изрично се уточнява, че участието в определени транзакции, включващи "Лукойл", може да доведе до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции.
"Крайната цел на санкциите не е да наказват, а да доведат до положителна промяна в поведението", твърди съобщението на OFAC.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Армията на САЩ бомбардира Ирак, без там да бе намерено оръжие за масово унищожаване. И всичко е най примитивно, да се сложи ръка и изсмучат петролни и нефтени ресурси, понеже е по лесно.
Путин нищо такова не е решавал, крайните националисти решиха да извършат кървав преврат на Майдана през 2014г и започнаха война в Донбас, която продължи осем години и свърши през 2022г с началото на специалната военна операция по демилитаризация и денацификация на военната хунта в Киев поддържана от НАТО и Запада.
Какви комисиони са получили аZZeн VaZZилев, пУ/атков и мардата денков от аферата с деогацията? Ако твърдят, че е нямало такива - значи мотивът е бил любов към пУтЬю!
Защо пУ/атков се хвалеше, че Бургас ще бъде единственото европейско пристанище, което ще разтоварва пУтински петрол? Нима заобикалянето на европейските санкции, които целят да лишат агресорът от пари е нещо, което пУ/атков смята за постижение?
Защо ПП-Помиярите на Путин и ДеБилите отказваха да отменят дерогацията до най-последния ден от правителството на мардата денков?
аZZен VaZZилев шантажираше ЕК, че ще наложи вето на целият пакет санкции, ако лукойл не получи дерогация през която пУтЬю да заобикаля нефтеното ембарго!
Не, Русия на Путин сега наказва Украйна и света заради това, че СССР загуби студената война.
Армията на САЩ в Ирак, Либия, Виетнам не диреше заличаване на съответните държави, каквото цели Путин сега по отношение на Украйна. За първи път в руската и съветската история Путин реши да прави украинците руснаци. Винаги преди това стремежът на Русия и на ССР е бил Украйна да бъде подчинена или привлечена, но като Украйна, не като Новорусия или другите глупости, които си измисли Путин, за да оправдае агресията си. И това именно ще му изяде главата. Украйна е прекалено голяма хапка дори за ненаситно чудовище като Путин.
Какъв геноцид бе? Наистина ли някой вярва на руска пропаганда? Русия е агресор и точка! Причината е проста, руският елит се нуждае от тази война, за да се задържи дългосрочно на власт.