Затлъстяването отключва над 200 други заболявания и тежи на икономиката

България е сред първите пет страни в Европа по разпространение на затлъстяването при децата и на шесто място при възрастните, а икономическата тежест вече достига 9,4% от БВП – около 9,2 млрд. евро за 2024 г. Данните са част от новия доклад "(не?)Победимите пандемии – затлъстяването“, представен днес на пресконференция, организирана от "Коалиция затлъстяване".

Затлъстяването е проблем с много лица и е може би най-сериозната и подценявана здравна криза, каза водещият специалист по ендокринология проф. Цветалина Танкова Затлъстяването е хронично заболяване, което отваря вратата на над 200 други заболявания – от захарен диабет тип 2 и сърдечносъдови болести до рак и психични разстройства.“, посочи тя.

Според проучване на агенция “Тренд“ от миналата година около 40% от българите имат индекс на телесна маса над здравословната норма, като 25 на сто са класифицирани с първа степен затлъстяване, 9 на сто – с втора степен и 2 на сто – с трета степен, пише в доклада, представен на събитието.

Лоши хранителни навици, липса на физическа активност, много време пред екраните и нарушен сън са част от факторите, които водят до затлъстяване. Проблемът крие не само здравни, но и социални и икономически последствия, предупредиха специалистите.

Лечението е сложно и комплексно, каза проф. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. По думите ѝ, е важно да се променят навиците на хранене и да има повече физическа активност. Тя обърна внимание и на правилния избор на специалист, с когото да се започне работа за справяне със затлъстяването.

Затлъстяването води до риск от предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт, каза проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към Александровска болница и председател на Научното дружество по кардиология.

Затлъстяването крие риск за черния дроб, предупреди проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

Холистичният подход е задължителен при лечението на затлъстяването, отбеляза чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет в Медицинския университет – София. "Съвременната фармакотерапия и метаболитната хирургия са от съществено значение за управление на затлъстяването и подобряването на здравните резултати, но трябва да се прилагат при съответните съображения – медицински контрол, индивидуална оценка на риска на страничните ефекти и много важно подпомагане на промените в начина на живот“, подчерта проф. Момеков.

Прекомерна употреба на алкохол и цигари или "балканската закуска кафе с цигари" е вредна практика, коментира Аркади Шарков, член на Управителния съвет на "Коалиция затлъстяване“. Той подчерта, че последиците от затлъстяването надхвърлят индивидуалното здраве и засягат обществото и икономиката, а лечението на заболявания, свързани със затлъстяване, оказва значителен натиск върху здравните системи. Шарков цитира данни, според които преките разходи за здравната система на България през 2024 г. са били 264 млн. лева. Косвените разходи само за отсъствия от работа за същата година са 170.7 млн. лева. През 2024 г. икономическата тежест от борбата със затлъстяването и съпътстващите от него проблеми е за около 11.9 млрд. лв., показват данните.

Събитието по темата беше открито от Гергана Паси, председател на "ПанЕвропа България“ и „Коалиция затлъстяване“. Броят на хората с наднормено тегло в света се е утроил от 1975 г., каза тя. За първи път наднорменото тегло и затлъстяването убиват повече хора от недохранването. Паси обърна внимание, че затлъстяването при децата се очаква да нарасне с 60% в следващото десетилетие.

"Затлъстяването вече не е индивидуален проблем, а обществено предизвикателство със сериозни медицински, социални и икономически измерения. Настъпи моментът тази тема да влезе трайно в дневния ред на институциите и обществото“, заяви Паси.

Авторите на доклада отправят призив за действие към широк кръг от заинтересовани страни предвид комплексния характер на въздействието на затлъстяването.

Докладът рамкира възможностите за разработване на Национална програма за борба със затлъстяването, която да доведе до приоритизиране на превенцията и намаляване на вредата с разработването на ефективни стратегии за здравословно хранене и физическа активност особено сред децата, укрепване на здравната система в посока достъп до здравна грижа и лечение, насърчаване на здравното равенство и сътрудничество между държавата, медицинските специалисти, гражданския и частния сектори за съвместни действия.